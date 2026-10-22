Indígena o aborigen (y 2)

Nos hemos encontrado con largos y antiguos debates que trascienden las academias y la superficie de los nombres. En el activismo de los propios pueblos ancestrales, subsiste un rico debate teórico y metodológico sobre la defensa, el rescate y el uso consciente de la categoría “aborigen”.

​En Australia, se argumenta que denominaciones como esta dejaron de ser adjetivos coloniales en minúscula para transformarse en nombres propios asumidos por las comunidades, convirtiéndose en un símbolo de orgullo y soberanía frente a la tutela estatal.

​En contraparte, desde diversos centros de investigación comunitaria se cuestiona el término “indígena” por ser una categoría acuñada por la burocracia internacional —Las Naciones Unidas— que corre el riesgo de diluir la identidad de cada pueblo.

Los historiadores recuerdan que el imperio británico utilizaba el término indigenous para clasificar la flora y la fauna, por lo que ven un grave retroceso conceptual en sustituir un concepto con raíz humana por una etiqueta botánica.

​En el campo de la lingüística histórica, ha sido imperativo desmontar un mito urbano que pretendía vetar la voz “aborigen”, bajo el falso argumento de que el prefijo latino ab- denotaba negación, -es decir, un supuesto “no original”-. Los filólogos han aclarado que en el latín clásico (ab origine), el prefijo indica procedencia, punto de partida, de modo que su traducción rigurosa es “desde el origen”. Descartar el término basándose en una falsa etimología destruye el valor esencial del concepto.

​Por su parte, comités éticos universitarios y revistas especializadas señalan que el verdadero rigor no consiste en prohibir la raíz aborigen, sino en emplearla con absoluto respeto: escribirla con mayúscula inicial como nombre propio, preferir su uso en plural y acompañarla siempre de las palabras “personas” o “pueblos” para restituirles la condición humana que el lenguaje colonial ha intentado arrebatarles.

En definitiva, ambas categorías arrastran controversias históricas que debemos comprender y asumir.

​Sin embargo, en un plano insurgente, mientras los pueblos carezcan de sus propias nominaciones o no sean nombrados por sus propias voces, el uso consciente de la voz aborigen —cargada de dignidad, memoria y congruencia con nuestra reivindicación histórica— se erige como el puente más firme para honrar su lucha inmemorial.