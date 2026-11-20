Ya no sabemos en cuáles lapsos de tiempo nos movemos en el precepto bíblico del verbo hecho carne. Los neomalthusianos colocan la cosa en otros preceptos. Hay abundancia en la dualidad irresoluta del ser.

La sociedad civil se ha poblado tanto que en millones somos prescindibles. Según sus cálculos, ahora fraguados en algoritmos de la big data, los recursos para cumplir con nuestra condición predadora se reducen cada vez más. Entonces hay que extinguirnos.

Somos demasiados los mil millones. A su vez, ellos, muy pocos y multimillonarios en las arcas del sueño americano (American Dream), que nos venden todos los días. Espejismos de la sociedad del bienestar y la zona de confort que todos podemos alcanzar, hoy para los latinoamericanos en el sueño del Darién, se pasean todavía en su Bretton Woods, a la usanza de Wall Street, de guerras de última generación, desde la ahora genérica llamada cognitiva; te siembran el dios del usurero, drenado del becerro de oro, ahora en dólares, que de manera invisible y omnipotente lo mueve todo.

Tan así es que se considera en el sector mundano de las finanzas como dinero fiduciario o sin soporte real. Así lo maneja la Reserva Federal norteamericana según el sistema Swift/Fiat. Y los unaites acumulan en ese merequetén una deuda incalculable e impagable.

Y así y todo, dicen que no hay que eliminar al sistema, sino al exceso de humanos, empezando por aquellos que han quedado fuera del nuevo mercado digital y robótico consumista, que ahora, en su modo de grandes conglomerados de procesadores y servidores de datos, cambian el clima e inducen fenómenos como el superniño.

En tiempo analógico, nos recuerda el fin de la Segunda Guerra Mundial y el nombre de la bomba atómica. Pequeño bebé (little baby). Ser o no ser, se preguntaba Hamlet en el interregno de su desdicha.

¿Y qué quedará para nosotros aquí en el Sur-Sur global antimonroísta, cuando hasta los reales mil billonarios del excremento del diablo que les negociamos en oro negro y puro y pagaderos en dólares los reclaman en sus debates parlamentarios porque no saben dónde están? Digamos que la cuestión es de pronóstico reservado e inalcanzable en los tiempos. Así llegamos a Navidad, bombardeados y terremoteados en nuevas lecturas de la otredad que nos signa.