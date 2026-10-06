En la actual coyuntura histórica, la ultraderecha metropolitana intenta, por todos los medios políticos e ideológicos, embestir el proceso bolivariano. La penetración cultural, por la vía de las redes sociales, golpea la conciencia del venezolano con la intención última de fracturar la nacionalidad y debilitar la conciencia social en contra del Estado interventor. De manera rabiosa, luchan por instaurar los valores del mercado.

Las redes sociales se fundamentan en el currículo por competencias. Normas y valores que sufragan a favor del proceso de financiarización debilitan, de manera galopante, el pensamiento crítico venezolano y americanista. La mayoría de los jóvenes aspiran, después de su grado universitario, a abandonar el país. El horizonte ético es de carácter individualista.

Patria y soberanía son valores risibles. La dependencia geoeconómica trata de asuntos expuestos por lunáticos marxistas. En fin, la memoria histórico-social corre peligro. En consecuencia, ante la amenaza imperial estadounidense, en el marco de la guerra interimperialista, es de “vida o muerte” fortalecer la memoria histórica.

El rescate de la vida y obra de los grandes maestros venezolanos, que empeñaron su quehacer a favor de la liberación nacional, debe conformar el trasfondo pedagógico, filosófico, sociológico y ético del nuevo y obligatorio currículo nacional (ni por objetivos ni por competencias).

En este caso, la reivindicación de la praxis política y cultural del maestro José Marcial Ramos Guédez es de vital importancia para la memoria histórico-social afrovenezolana como dimensión vital de nuestra ontología social compleja. Más de 30 publicaciones (y una hoja de vida impecable), fortalecerían la conciencia social de los jóvenes de la patria. De sumo valor subrayar que la biblioteca digital de Venezuela “César Rengifo”, contiene una parte valiosa de sus libros.

Por último, vale la pena destacar la entrevista realizada por el profesor Hernán Lucena Molero, “Diálogo con José Marcial Ramos Guédez”, de la ULA, Mérida. De manera estratégica, Lucena enfatiza la siguiente recomendación del maestro: “debemos estimular las políticas y los cambios de los programas educativos, donde se denuncien y ataquen las conductas que estimulen la exclusión y el racismo en el contexto de la globalización, dirigida esta última, principalmente, por algunos países europeos y los Estados Unidos de Norteamérica”.