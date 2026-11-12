Ker Porter y temblores de Caracas

En 1825, el británico Sir Robert Ker Porter (Durham, 1777-San Petersburgo, 1842) fue nombrado cónsul de su país en el departamento de Venezuela, sección de la Gran Colombia. Llegó a La Guaira el 28 de noviembre de 1825 y permaneció en el territorio hasta mayo de 1829, cuando regresó temporalmente a Inglaterra por razones familiares. En junio de 1830 volvió y habitó en nuestra nación, como encargado de negocios de Gran Bretaña, hasta febrero de 1841. Había servido como diplomático en Caracas por 15 años. Conoció a Bolívar en su visita de 1827, a Páez, a Mariño, a Soublette y demás políticos destacados. Fue testigo de la disolución de Colombia, la creación de la República, la Revolución de las Reformas y la creación del Banco Británico. Diseñó, por encargo del Congreso, el escudo nacional; pintó al Libertador, a Páez y a varios paisajes nacionales. Su mayor aporte para conocer las costumbres, los intríngulis políticos, el clima y, en general, la vida cotidiana de la época fue su diario, traducido y publicado por la Fundación Polar en 1997 con el título Diario de un diplomático británico en Venezuela.

Entre los muchos episodios y vivencias narradas por Ker Porter resaltan los temblores de tierra.

En Caracas, a diferencia de lo estudiado, los sismos fueron frecuentes durante el siglo XIX.

Después de los nefastos movimientos telúricos de 1812, hubo en la capital una constante sísmica muy cercana en el tiempo.

El diplomático registró en el diario 30 temblores, casi todos de madrugada y acompañados de lluvias. He aquí sus registros: 30 de enero y 17 de abril de 1826; 2 de febrero, 7 de agosto, 30 de septiembre y 9 de noviembre de 1827; 14 de julio, 17 de agosto y 28 de octubre de 1828; 15 de noviembre de 1830; 17 de enero, 30 de enero, 18 de noviembre y 6 de diciembre de 1831; 29 de abril y 9 de julio de 1832; 27 de febrero y 3 de junio de 1833; 9 de febrero, 11 de julio, 9 de agosto, 14 de octubre y 5 de diciembre de 1834; 26 de marzo y 10 de septiembre de 1837; 19 de febrero y 8 de septiembre de 1838; 14 de abril y 5 de septiembre de 1840.

Los más fuertes serían los del 7 de agosto de 1827, 30 de enero y 6 de diciembre de 1831 y 9 de julio de 1832.

Ker Porter, acostumbrado a los temblores, los llamó “visitantes anuales”, junto a los aguaceros y el calor.