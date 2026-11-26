La ciencia de datos (data science) es una disciplina que combina matemáticas, estadística, programación y conocimientos de un sector específico para extraer valor y conocimiento de grandes volúmenes de información.

Su uso permite analizar tendencias y resolver problemas complejos mediante la tecnología, la inteligencia artificial y la aplicación de modelos estocásticos y predictivos.

La ciencia de datos se sustenta sobre tres pilares fundamentales: las matemáticas y estadística, las cuales le permiten entender la lógica detrás de los algoritmos y medir probabilidades; la programación y ciencias de la computación, como medio para procesar megabases de datos, utilizando lenguajes como el Python, R o SQL; y conocimiento del negocio o dominio: esencial para formular las preguntas correctas y darle sentido a los resultados en sectores como salud, finanzas o marketing.

Por otra parte, existe un ciclo de vida de los datos, ya que se requiere convertir datos crudos en decisiones accionables, para lo cual los científicos de datos siguen un proceso continuo que comienza por la recolección, captura y extracción de datos de múltiples fuentes (sensores, plataformas web, bases de datos). Se prosigue con la limpieza y preparación de datos para filtrar errores, eliminar duplicados y estructurar la información.

Seguidamente, se procede con el análisis exploratorio, a los fines de identificar patrones, establecer correlaciones y determinar anomalías iniciales. Lo anterior permite la elaboración de modelado (machine learning), alineando algoritmos convenientemente estructurados para hacer predicciones o automatizar tareas.

De acuerdo al tipo de análisis, la ciencia de datos ofrece diferentes tipos de enfoques, siendo el descriptivo uno de ellos, el cual permite visualizar en toda su magnitud el tópico en estudio.

Otro enfoque corresponde al diagnóstico, cuya visión trata de explicar por qué ocurrió el fenómeno analizado, dando paso a la perspectiva predictiva, en la cual se trata de presentar el o los escenarios más probables a ocurrir en el futuro.

La ciencia de datos permite también, gracias al uso de métodos paramétricos y cuantitativos, establecer marcos conceptuales para el diseño e instrumentación de medidas y contramedidas específicas para adoptar soluciones o beneficiarse de una determinada situación, permitiendo a los actores tomar decisiones óptimas e informadas.