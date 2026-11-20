La comunidad de El Pedregral tiene su origen en los habitantes que trabajan en las haciendas de San José de Chacao, haciendas ubicadas en los alrededores del pueblo. Sus antepasados, como lo cuenta el cronista Rafael Castillo, vivían en ranchos de bahareque con techo de paja y piso de tierra, trabajaban como peones asalariados de las haciendas Blandín y San Felipe y a la vez cultivaban en sus conucos.

En referencia a lo antes dicho el libro “Tradiciones de El Pedregal” de Irene de Santos, acota lo siguiente: “Cada año, el 17 de septiembre, El Pedregal cumple un año más. Sin embargo, nuestro sector es mucho más antiguo. Se tomó esta fecha (17 de septiembre de 1939) porque es la primera vez que aparece mencionado, El Pedregal en un documento citado por María Silvestra Pantoja. Este documento fue registrado en la Oficina de Registro del Cantón el 17 de septiembre de 1939, folio 458, del protocolo Número 8 en Caracas”.

Entre el Country Club y la urbanización La Castellana se encuentra el barrio El Pedregal, célebre por la celosa preservación de sus fiestas y tradiciones. A diferencia de otras barriadas caraqueñas, que nacieron como consecuencia de la inmigración del campo a la ciudad, esta comunidad ha sido ocupada ininterrumpidamente por descendientes de José Matías Blanco, quien compró esas tierras cafetaleras e n 1839. El Pedregal mantiene su perfil, por lo cual los habitantes se sienten orgullosos de ser auténticos chacagüenses o chacageros.

A medida que las haciendas se iban transformando en urbanizaciones, los campesinos pasaron del trabajo de la tierra a oficios, de peones, albañiles, jardineros, obreros y cargadores de maletas en el Country Club.

Esta comunidad sigue ocupando los terrenos originarios desde la época colonial cuando se asentaron cerca de las haciendas vecinas donde trabajan como peones y jornaleros de haciendas vecinas. En los pobladores de El Pedregal existe mucha cohesión y valoración hacia sus fundadores: José Matías Reyes y Blanco y su esposa María del Carmen Laviana y por pobladores de haciendas vecinas que migraron durante los años treinta y cuarenta hacia la zona. Para los años cincuenta El Pedregal comienza a urbanizarse, como producto del desarrollo comercial y de servicio de la metrópoli.

Origen: Nacen Los Palmeros.

Hablar de la tradición de Los Palmeros de Chacao, es hablar de una manifestación cultural con más de doscientos años de tradición, lo cual nos remite a finales del siglo XVIII. Como en toda historia unos protagonistas resultan indispensables de nombrar. En este caso son el Padre José Antonio Mohedano, Párroco del creado Curato de Chacao y Sebucán, los dueños de las haciendas de café (en su mayoría de las Islas Canarias) y los peones de esos hacendados. Pero también como en toda historia hay también un suceso digno a destacar. Es el de una epidemia de fiebre amarilla, la cual lleva al padre Mohedano a reunirse con los feligreses para invocar a Dios y pedirle el cese de la fiebre amarilla. Ante el cese de la fiebre, algo a cambio prometen y es que los hacendados enviarán a sus peones a recoger cogollos de Palma Real, de la montaña del Ávila para celebrar el Domingo de Ramos, fiesta religiosa con la que se inicia la Semana Santa, la cual recuerda “La pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo”.

De esta fiesta de indudable origen colonial caracterizada como un hecho del Campo Cultura Tradicional, de época cristiana, como lo es el Domingo de Ramos, entrada de Jesús a Jerusalén. Esta tradición, con el transcurrir de los años, ha devenido cada vez más fortalecida, por el fervor y respeto de los padres, Palmero Mayor, transmitida a hijos e hijas, Palmeritos y Palmeritas. Dentro de ese respeto a la tradición, los Palmeros Mayores, serán los destinados a transmitir el misterio de la siembra y por igual el secreto de los rituales, situación que permite identificar el aspecto pagano de la tradición de Los Palmeros.