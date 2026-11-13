La industria de la IA

En 1958, el ingeniero eléctrico y físico Jack Kilby, ganador del premio Nobel en 2000, presentó un circuito integrado que revolucionó la electrónica. Décadas después, los procesadores gráficos, los centros de datos y las bases de información permitieron entrenar modelos que reconocen imágenes y generan textos. La inteligencia artificial (IA) no surge de la nada, sino que engloba tecnologías, empresas, trabajadores, inversiones y mercados que han evolucionado de manera constante. Por ello, conviene mirarla como lo que es: una industria.

Solemos concentrarnos en el asistente que responde a nuestras preguntas, pero detrás de cada interacción con nuestros dispositivos hay fabricantes de semiconductores, proveedores eléctricos, especialistas en refrigeración y desarrolladores de software. Cada actividad tiene costos y competidores diferentes.

La comunidad científica ha determinado que las industrias atraviesan períodos de experimentación, selección de diseños y consolidación. Por ejemplo, antes de la actual convergencia de los teléfonos inteligentes (que todos parecen idénticos), recordamos los teléfonos móviles con tapa, stylus o teclado. La convergencia facilitó su producción, pero otras características siguieron cambiando. Algo semejante ocurre con la IA, el reconocimiento de voz muestra madurez en tareas delimitadas, mientras los agentes autónomos exploran cómo actuar con mayor confiabilidad.

Algunas cifras ofrecen interesantes evidencias, así, según el AI Index de Stanford, en 2025 aumentó el número de empresas de IA que recibieron financiamiento por primera vez, pero en el caso específico de la IA generativa disminuyó respecto a 2024, al tiempo que la inversión privada se multiplicó aproximadamente 3,4 veces. Esta es una señal compatible con la concentración de recursos, que aún es insuficiente para declarar un diseño dominante. También es necesario examinar la cantidad de empresas que entran y salen del panorama, y los modelos que perduran.

Para Venezuela, reconocer esas trayectorias ayuda a distinguir dos decisiones. Como usuarios, las instituciones y las empresas pueden incorporar sistemas para procesar documentos, analizar señales geofísicas o inspeccionar productos, previa evaluación de la calidad, el gasto de inversión y la seguridad. Como desarrolladores, pueden producir datos especializados, adaptar modelos abiertos, diseñar herramientas de evaluación y crear aplicaciones de visión artificial. Por otro lado, los servicios complementarios pueden exportarse.

Un par de investigadores, Goodman y Lawless, demostraron que la estrategia tecnológica depende del mercado y de las competencias de quien emprende. ¿En qué eslabón podemos aprender, producir y competir de manera sostenible? Para responder, es necesario estudiar el talento, la infraestructura, la inversión, la demanda y las alianzas. Imitar a las grandes plataformas puede resultar menos provechoso que resolver problemas específicos y convertir esas soluciones en productos comercializables.

La soberanía tecnológica adquiere así un significado práctico, y decidir qué desarrollar, adquirir y perfeccionar mediante conocimientos propios se convierte en el reto más interesante. La industria de la IA ofrece oportunidades según la madurez de cada segmento. Para aprovecharlas, se requiere investigación, formación, empresas y políticas públicas que evalúen resultados. El propósito va más allá del consumo de tecnologías y se centra en la construcción de actividades productivas que transformen el conocimiento en bienestar.

@betancourt_phd