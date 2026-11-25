Leo en uno de los repetitivos portales de noticias de la oposición, que María Corina Machado tiene la intención de visitar el Aula Magna de la Universidad central de Venezuela. Espero que le sirva el pequeño baño de cultura. Lo que he leído, supuestamente escrito por ella, y lo que he tratado de escuchar y entender de sus discursos indica que está bastante necesitada de ello.

Por mucho que pretendan hacerla brillar estos medios que a diario colocan sus “noticias” de primera plana, la señora no convence precisamente por su bagaje intelectual. Ni el escandaloso Nobel finalmente colocado vergonzosamente a los pies de Donald I, ni el resto de los premios tarifados, se le han otorgado por alguna contribución al género humano. Ella trabaja para el capital, pero no tanto para el capital criollo como para el el foráneo. Ya lo verán, si su proyecto cuaja, los empresarios venezolanos desplazados por sus competidores extranjeros. Para un ejemplo concreto miren lo que sucede en Argentina gracias a las medidas económicas propiciadas por su gran amigo Javier Milei.

No está en discusión lo positivo que hay en el hecho de que se den intercambios democráticos de ideas en este cualquier centro de estudio, aun cuando en esta oportunidad le den tribuna a quien representa el oscurantismo, el desprecio por los sectores populares; que le dejen el micrófono a quien propició la intervención armada en contra de su patria y la aplicación de toda clase de medidas coercitivas (sanciones, bloqueo) sin importarle la suerte de los más necesitados.

María Corina Machado se viste con piel de oveja para esconder su alma de extrema derecha, y con un discurso vacío de libertad ilimitada para los que más tienen, trata de engañar a sectores molestos por la situación económica que ella contribuyó a deteriorar para que muerdan el anzuelo mesiánico de una especie de monja con rosario, vestida con franelita blanca de algodón blanca y dueña de una rígida y aterradora sonrisa copiada del Guasón.

Insisto en que es muy bueno que vaya María Corina al Aula Magna. Ojalá salga con algo bueno en su espíritu. Ojalá se lleve algo de lo que ahí dejaron mucho antes, gigantes de la historia de la Patria Grande, como es el caso del comandante Fidel Castro: él si que brilló he hizo brillar (un par de veces) ese espacio diseñado por Carlos Raúl Villanueva y adornado por las Nubes Flotantes de Alexander Calder.