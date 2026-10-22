Los dictadores de la independencia (1)

En redes sociales cada vez es más frecuente ver a “historiadores” hispanistas como Juan Miguel Zunzunegui decir que Simón Bolívar era “agente inglés”, “conspirador masónico” y “dictador asqueroso”. Sus adjetivos, muy aceptados entre una comunidad de seguidores con miras historiográficas limitadas, adolecen de sesuda interpretación. La tarea es sencilla: causar ruido, vender libros con relatos deformados y coquetear con la leyenda dorada que España forja como historia oficial.

La “dictadura”, reiterada por este portavoz ignorante de conceptos y contextos, tenía un significado. Su idea estaba vinculada más a un cargo extraordinario que a una tiranía. Era legal, temporal y bajo un escenario de emergencia análoga a las de Roma. No era un poder tomado por la fuerza, sino cedido por un cuerpo legítimo. En 1812, Francisco de Miranda se convirtió, por asignación, en el primer dictador de Venezuela. El Congreso, en medio del terremoto y el avance realista, decretó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y este último nombró a Miranda dictador o generalísimo, entiéndase: “General en jefe de la Confederación Venezolana con absolutas facultades para tomar cuantas providencias juzgue necesarias”. El país estaba en guerra y la República necesitaba de un conductor militar. Se trataba de una investidura igual a la ofrecida por el Senado romano, en situación excepcional, a Tito Laercio o Quinto Fabio Máximo, no un ejercicio distorsionado como hicieron de ella Sila o César.

Con Bolívar el tema es similar. Desde 1813 mandó casi siempre como dictador comisorio. Todos sus regímenes fueron ratificados por municipalidades, asambleas y congresos. El Libertador veía la dictadura como un ejercicio de poder limitado solo a la guerra o a la anarquía política. Decía: “La dictadura ha sido mi autoridad constante. Esta magistratura es republicana; ha salvado a Roma, a Colombia y al Perú”. Entendía: “La dictadura con su omnipotencia fundirá todos los partidos, y los hará entrar en silencio; después debe consultar la voluntad nacional para saber qué quiere; luego es preciso hacer lo que ordene el soberano, y si el soberano divide sus opiniones, que las divida; y si quiere hacer tres o cuatro repúblicas, que las haga”. Cosa que hizo y aceptó en 1830. Los opinadores de oficio callan esto…