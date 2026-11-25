Acabamos de celebrar el Día de la Historia Insurgente y los Derechos Soberanos del Pueblo este 20 de noviembre. Su declaratoria fue inspirada por un documento esencial de Bolívar, que algunos historiadores han denominado “la segunda declaración de independencia”.

En ese documento del 20 de noviembre de 1818, Bolívar, ante la amenaza de las potencias europeas, culmina expresando:

“Últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces, y cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus Derechos Soberanos y que por mantenerlos ilesos, como la Divina Providencia se los ha concedido, está resuelto el Pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español”.

Es tremenda la afirmación; por eso se tomó como fundamento de la declaración del Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo Venezolano, decretado por el presidente Nicolás Maduro el 20 de noviembre de 2018. En plena guerra contra el imperio norteamericano, es un gesto de resistencia.

Poca gente sabe que existe un Día Nacional de la Historia y que el otro país que lo celebra es Estados Unidos: se le llama National History Day, aunque funciona diferente; no es un día, es una organización, como si dijéramos aquí la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y el Congreso Nacional de Historia. Coincidencias insólitas.

Gracias a la Revolución Bolivariana, hemos confirmado que la historia ni es lineal ni la hacen los individuos. Es un proceso complejo, rizomático, en el que el sujeto es colectivo y se llama pueblo. Y, aunque su celebración se la debamos a una declaración de nuestro máximo prócer, él expresa allí un sentimiento colectivo que se puede verificar en documentos de diversa índole, como aquella comunicación del coronel realista José Pereira a su jefe Miguel de la Torre, del 3 de junio de 1821, de la cual les transcribo este fragmento:

“Estos pueblos son más insurgentes que Bolívar; los que no siguieron a los rebeldes se fueron a los montes, de que no los saca ni el buen trato ni ofertas. No cuento con un hombre que dé noticias de la posición del enemigo ni menos que haga el menor servicio a favor nuestro…”