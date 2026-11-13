El mundo se revuelca en tantas atrocidades cometidas por los poderosos de los estados profundos imperiales en modo neomalthusiano, mientras discurrimos en la guerra mundial multidifusa, multifactorial y cognitiva. Última diseñada estratégicamente para extinguir culturas y especies en programa ecocida y genocida de la diversidad planetaria por los iluminatis sionistas del monroísmo en la modernidad tardía, última etapa del hegemonismo en tiempo de estados emergentes, países hoy alineados en multilateralismo.

Apostaron en su complejo militar industrial a que podían crear una burbuja algorítmica, alcance supremo de su poder, apoderándose de los recursos energéticos existentes. Aplicando bloqueos y sanciones para debilitar nuestras economías y así construir un dominio único; devastador en su guerra prolongada y sin final predecible, mientras su excedente de producción lo convertían en financiamiento para el arsenal hipersónico y atómico, y así ser “dueños del mundo”.

En eso están, mientras pueblos del mundo, asentados en una realidad cada vez más precarizada, asumen conscientemente que tienen que luchar y batallar por conquistar logros obtenidos en la sociedad del bienestar. Esa no es viable, según sus inventores, en la actualidad, donde la necropolítica impone suprimir el trabajo, los medios de producción y sus relaciones, establecidas en la sociedad tecnológica y científica. Negada a los países que todavía transitamos la independencia a media montura en el tecnofeudalismo actual decolonial transmoderno. El dicho, y se lo debemos a nuestro presidente secuestrado: “el que se mete con Venezuela se seca”, hoy se prioriza ante los hechos, confundidos con la realidad y las fake news.

Dicho por nosotros entre los dimes y diretes. Nuestras cimarronas siguen tejiendo caminos para nuestros pueblos en lucha por su independencia, soberanía y libertad, en las cabezas de nuestras negras libertarias. Trashumantes en ese Mare Nostrum, nuestro Caribe, para que todos los pueblos del mundo lean e interpreten el transitar por las anchas alamedas. Y otras alternativas de los metiches, sobre aquellos otros que pretenden el poder omnímodo del pueblo elegido. En entredicho por su propio accionar de metaverso. Su espejo perfecto en Silicon Valley.