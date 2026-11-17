La guerra cognitiva es de vieja data, pero a partir del uso intensivo del denominado “teléfono inteligente”, el algoritmo decide qué ver según la preferencia de cada actor social; es decir, “es una parte fundamental que determina cómo se distribuye el contenido a los usuarios”.

De esta manera, el poder de las redes sociales reside en la capacidad de atomizarnos frente a la “pantalla” del celular según nuestras preferencias temáticas. Justamente, ese proceso de individualización desdibuja la capacidad de resistencia ideológica frente a los intereses globales del gran capital.

Ante esta estrategia comunicacional, los progresismos se esmeran en oponer otros algoritmos que frenen los ideados por el imperialismo, en este caso, el estadounidense. Por lo tanto, la racionalidad de esta guerra profundizó el aislamiento social y el desconocimiento del contexto histórico-social; es decir, en parte, se distorsionó la práctica política de la calle.

La vieja izquierda revolucionaria oponía a la antigua guerra comunicacional (básicamente, a través de la televisión) la toma permanente de la calle. Escenarios tales como las plazas, los mercados, las fábricas, los liceos, las universidades, las zonas rurales, etcétera, a través de mítines relámpagos, conformación de células de estudios y de formación política (de tú a tú), lograban el reconocimiento y la moralización de los excluidos.

En verdad, ¿nos engañó el enemigo? Hasta cierto punto logró entrampar a los sectores progresistas en la racionalidad tecnocrática requerida por la vorágine de la plusvalía relativa que se fundamenta en el individualismo extremo. Por ello, los Estados neoliberales satanizan la protesta, la huelga, la organización efectiva de los sectores obreros, campesinos y populares in situ sin la mediación de los dispositivos electrónicos.

Definitivamente, la toma masiva de los espacios rurales y urbanos, de manera organizada, permanente, residiendo con ellos, a fin de conocer su realidad de cerca, sin imponer criterios políticos y académicos, sino en construcción permanente con el “otro”, radica, todavía, en un “arma” revolucionaria invencible. Ante la fragmentación social propiciada por el algoritmo, es necesario reivindicar la práctica política, teórica e ideológica de la calle. Para ello, es imprescindible estudiar y organizarnos con los textos y el ejemplo de los grandes revolucionarios marxistas en el marco del “árbol de las tres raíces”.