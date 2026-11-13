Pan y circo es una frase de origen político utilizada como una crítica sociopolítica aplicable a cualquier ideología. Acuñada por el poeta romano Décimo Junio Juvenal en sus Sátiras, escritas alrededor del año 100 d. C., esta la usó para denunciar la decadencia del pueblo romano, el cual había renunciado a sus derechos políticos y a su participación ciudadana a cambio de trigo barato (pan) y entretenimiento gratuito (los juegos del circo) ofrecidos por los emperadores. Así, la expresión nació como una denuncia satírica contra la manipulación de las masas y la apatía de la población.

Desde la izquierda, se utiliza para criticar al capitalismo y a los gobiernos conservadores; argumenta que el entretenimiento de masas se emplea para adormecer la conciencia de clase de los trabajadores y desviar la atención de la desigualdad económica.

Desde la derecha: Se usa para criticar el populismo de los gobiernos de izquierda; argumenta que los subsidios (pan) y la propaganda cultural (circo) se utilizan para el clientelismo político.

Desde la llegada de los españoles se evidenció cómo las élites gobernantes utilizaban el espectáculo como un medio para seducir a los sectores oprimidos. Esta dinámica se ha reflejado tanto en los discursos oficiales como en las prácticas políticas:

Cipriano Castro: Su lema oficial fue “Nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos”. Juan Vicente Gómez: Su lema oficial fue “Unión, paz y trabajo”; el saber popular añadía con ironía: unión en las cárceles, paz en los cementerios y trabajo en las carreteras. Pese a la rigidez del régimen, creó el programa del Vaso de Leche Escolar en 1920.

Eleazar López Contreras: Su lema fue “Calma y cordura”. Rómulo Betancourt: Su lema oficial fue “Pan, tierra y trabajo”. Marcos Pérez Jiménez: Su lema oficial fue “El Nuevo Ideal Nacional”. En este periodo, el “circo” estuvo representado por las celebraciones de la Semana de la Patria y los carnavales en el Paseo Los Próceres. Raúl Leoni: Su lema oficial fue “Un gobierno de entendimiento nacional, de amplitud democrática y de equilibrio político”. Rafael Caldera: Su lema oficial fue “El cambio va”. Luis Herrera Campíns: Su lema oficial fue “Honradez, eficiencia y trabajo”. Jaime Lusinchi: Su lema oficial fue “Un gobierno de austeridad y sensibilidad social”.