Pena de muerte y tormento

La pena de muerte es tan cruel y repugnante como la violencia de cualquier criminal contra el derecho de vivir. Dicha pena lleva algo peor en el tormento que afecta al condenado, el mismo que existió como pena en los códigos medievales, por ser una forma de agonía que siente la persona entre la vida y la muerte sin saber con el transcurrir del tiempo cuándo llegará el final y, más tormentosa aún, si resulta fallida la ejecución, como en el caso reciente de la persona condenada a muerte en Tennessee, EEUU, quien sobrevivió a dos dosis completas de pentobarbital, sin que se produjera la muerte. Se dice en la teoría del garantismo penal desarrollada por Ferrajoli que no ha habido aflicción desde los sufrimientos más refinados hasta las violencias más brutales que no se haya experimentado como pena en el curso de la historia.

En esa interrogante de ¿cómo castigar?, hoy vuelvo a expresarme contra la pena de muerte e indicar que ella precisa -como se ha dicho tantas veces- de jueces infalibles, pues la vida no se devuelve nunca. Albert Naud, autor de la obra “No matarás”, manifiesta con vehemencia: “no hay angustia alguna que pueda compararse al horror desesperado que experimenta el hombre honesto frente a un ajusticiado cuya inocencia se comprueba después de la ejecución”.

En situaciones de crímenes abominables se producen reacciones que exigen la pena de muerte pero es bueno saber que, en países donde se aplica, el crimen continúa en proporciones alarmantes, con la gravedad de inocentes condenados a muerte por errores judiciales, sin que la sociedad o el Estado puedan enmendar la injusticia. De manera que resulta inútil e irracional reconocer esa forma de cómo castigar que solo ha servido de cimiento para todo tipo de violencia y de la aplicación de otra pena (el tormento) que existió en tiempos medievales. Sin embargo, existen opiniones que señalan que es dudoso que hoy la pena de muerte sea una pena, dado que es más adecuado considerarla una forma de tormento. De este decir doctrinario participan Zaffaroni, Alagia y Slokar.

Lo cierto es -como ellos mismos lo expresan- que desde antiguo la pena de muerte ha dado lugar a los más enconados debates en torno de su legitimidad y conveniencia. Hoy en día está abolida en casi cuarenta países, pero esté eliminada o no, hay gobiernos que la ejecutan arbitraria y extralegalmente. En fin, la pena de muerte sigue siendo ominosa.