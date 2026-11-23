Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- La oposición radical ha desplegado una amarga campaña para hacer ver que la gestión de la presidenta Delcy Rodríguez no es nada beneficiosa para Venezuela. Pero la realidad es que existe una grandísima distancia entre las actividades que realiza la primera mandataria y MCM. La presidenta Delcy ha manejado el país con suma responsabilidad desde que asumió el gobierno, luego de la agresión y el secuestro del presidente Maduro y su esposa Cilia solicitado, precisamente, por MCM. Le tocó calmar al país y normalizarlo tras ese duro trance, pero después vino el doble terremoto de junio y, aún así, mantuvo su tren de trabajo y ha venido construyendo y entregando viviendas a los afectados por esa tragedia. Ella firmó el más grande y benefioso convenio petrolero con Estados Unidos y otras empresas de hidrocarburos, fue a la ONU, a la FAO, y ahorita anda en una gira por Qatar, Turkiye, y Emiratos Árabes Unidos restableciendo relaciones y convenios comerciales, y estrechando lazos de amistad. Creó la Ley del Perdón como una manera de lograr la reconciliación y la paz y lo logró, gestionó y aceptó activar una Mesa de Negociación para la reinstitucionalización del país y aún así, recibe injustas críticas y cobardes ataques, inclusive a su persona. No ha escatimado esfuerzos en su trabajo, que ha sido permanente y las 24 horas del día, todo en beneficio de Venezuela, inclusive ha exigido a EEUU que cese las sanciones unilaterales. Así mismo se ha preocupado por una gestión que implique desarrollo para el país, en paz y que haya futuro para todos por igual. Entretanto, a MCM su «enjambre comunicacional» le ha desarrollado campañas infames para decir que la presidenta Delcy es incapaz y que la única que puede gobernar este país y llevarlo a un desarrollo real es la premio Nobel. Pero esas estrategias, como todas las que ponen en práctica, son vacías, manipuladoras y carentes de propuesta real de país. La semana pasada, MCM inició una serie de visitas, estuvo en La Guaira donde dijo que lo ocurrido en Venezuela era el designio de Dios para que los venezolanos reaccionaran, con lo que se lavaba la cara exculpándose de haber pedido sanciones e invasiones. Luego, le dio por visitar las cárceles, y en El Rodeo exigió la liberación de presos políticos, uno de ellos, Wilson Caicedo, capo líder del grupo narcoparamilitar «Los Rastrojos», señalado de haber cometido innumerables delitos, preso en Caracas y solicitado en Estados Unidos.

2.- Como se ve, puro show, pero lo más obsceno, irrespetuoso y ridículo es la campaña que desarrolla en este momento. Circulan videos donde MCM se ve visitando varias iglesias, hincada de rodillas orando, con cara de arrepentimiento y casi llorando, modelando, pero eso sí, con los muchos clicks de las cámaras fotográficas y celulares. Y peor aún, producto de esas poses casi celestiales, ruedan por las calles y redes sociales estampitas de MCM orando, manejado todo desde la emocionalidad, para presentarla como si fuera un ser divino y casi santa. Y la gente lo que hace es, además de reírse y burlarse, rechazar esta forma manipuladora de MCM de hacer politiquería y de la más baja. Lo que pasa es que el enjambre comunicacional de MCM sigue pensando que quienes viven en Venezuela son estúpidos y por eso se lanzan con semejante campaña. No hay duda de que detrás de presentar a MCM como un ser casi divino y santa, lo que está en juego es hacerle frente desesperadamente al cada vez más alto rechazo, a hacer olvidar los tropiezos e igualmente los escándalos sobre su presunta vinculación con grupos narcos que financian sus gastos y campañas. Cada día salen más trapos sucios de MCM a la calle, y el pueblo se dará cuenta de lo que hay detrás.

3.- Está más que claro que al presidente Nicolás Maduro lo sacaron de Venezuela por el petróleo. Los pedidos reiterados de sanciones e invasión por parte de MCM ayudaron a construir toda una trama de ataque militar. Se cercó al país con un poderoso despliegue militar y se mató a gente inocente, humildes pescadores a quienes no se ha compensado económicamente a los familiares. Y la excusa fue que Maduro era narcotraficante.»Maduro es narcotraficante, Maduro es el Jefe del Cartel de los Soles», llegó a decir y repetir hasta la saciedad MCM y eso lo acuñó Estados Unidos como excusa para atacar a Venezuela el 3 de enero y secuestrar al presidente Maduro y a su esposa Cilia. Pero, tras presentar a Maduro en una Corte, el Departamento de Justicia afirmó que núnca existió el Cartel de los Soles y se le borró a Maduro del expediente esa acusación. Pero, ¿ cómo quedan quienes difamaron al Presidente Maduro acusándolo de narcotraficante y Jefe del Cartel de los Soles?. La Constitucion Bolivariana de Venezuela protege el derecho fundamental al honor y reputación, y es el Código Penal, en su articulo 442, el que tipifica la difamación como un delito. De tal manera, que la pregunta es simple. ¿Cómo van a responder aquellas personas que han desacreditado al presidente Maduro con informaciones o comentarios que han dañado su reputación y honor?.

4.- Sin embargo, esa estrategia del turismo religioso que malamente inició MCM es otro knockdown que recibe, hablando en términos boxísticos. Con ese turismo religioso, pretende tapar el rechazo del pueblo que cada día se da cuenta de cuanta triquiñuela, mentira y falso prestigio desarrolla la triste y lamentable Premio Nobel. No podrá nunca quitarse de encima ese castigo del pueblo, ni tampoco la justicia del Todopoderoso a quien culpó de haber querido que Venezuela sufriera penurias por las sanciones e invasiones que ella pidió a gritos. So pena de lo mala actriz que es, pues a leguas se ve la falsedad con la que se presenta modelando distintas poses de supuesto arrepentimiento. Es difícil para ella arrepentirse porque es la cabeza del odio insultando a lo largo de 28 años en su pésimo y fracasado transitar político, un odio que persiste en explotar porque según ella, «hay que ganar y cobrar».

5.- «De todas las ediciones, la de este año fue la mejor». No lo digo yo, es lo que me dice la gente por donde paso. Otros agradecen la alegría y la paz, pero todos coinciden en lo hermosa que está la ciudad, y lo limpia que estuvo tras cada festividad en cada tarima. Es que no escatimamos esfuerzo alguno por brindar las mejores condiciones para que el pueblo disfrutara de más festividades en honor a nuestra Patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Seguridad, prevención, artistas variados, con currículo internacional, verdaderas estrellas, la actuación de muchos venezolanos y gaita y guaracha de la buena, en una Feria de alto nivel, tal y como leí por ahí en un diario digital. El testimonio de los maracaiberos, de los que viven aquí, es la mejor evidencia y el agradecimiento a una gestión que está empeñada en llevar a Maracaibo a ser la mejor ciudad de Venezuela. Nuestro compromiso y voluntad siguen intactos para que los marabinos tengan una ciudad bella, con espacios dignos para el disfrute de la familia, y más allá, una Maracaibo en paz y de progreso para el futuro de nuestros hijos. Gracias marabinos, por mi amada Maracaibo y por ustedes, no tengo problema en dejar el alma trabajando para que tengamos la ciudad que nos merecemos.