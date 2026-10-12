Reforma fiscal sin dolarización

En el complejo escenario geopolítico actual, marcado por las presiones de hegemonías financieras externas e intentos de subordinación económica, el reciente anuncio emitido por la jefa de Estado representa un hito fundamental para la defensa de la soberanía.

Al garantizar categóricamente que no habrá dolarización formal de la economía y convocar a una reforma tributaria concertada con los sectores empresariales y productivos, el Ejecutivo fija un rumbo firme hacia la estabilidad integral, la justicia distributiva y la autodeterminación monetaria.

Desde una perspectiva de la economía política crítica e internacional, adoptar la moneda de una potencia extranjera equivale a ceder la palanca principal de la política económica: la soberanía monetaria y cambiaria.

Al renunciar a la emisión de una moneda propia, el Estado pierde la capacidad de financiar el desarrollo social y reaccionar anticíclicamente ante shocks externos. Someter la economía nacional a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (FED) subordina los intereses de la patria a la lógica del capital financiero transnacional.

En un entorno donde las sanciones y medidas coercitivas unilaterales son empleadas como herramientas de asfixia, sostener una economía dolarizada formalmente expone al país a un chantaje estructural constante.

La propuesta de reforma fiscal impulsada por el Gobierno no busca una recaudación punitiva o rentista; su propósito es armonizar la carga fiscal para ponerla al servicio del crecimiento.

El llamado formulado a la empresa privada nacional para construir la propuesta mediante un diálogo transparente y propositivo desarma la narrativa de confrontación construida por agendas transnacionales. Reafirma que el sector privado comprometido con el país es un aliado clave para la sustitución de importaciones y la diversificación de la matriz productiva.

La paz social no se decreta; se construye garantizando que las fuerzas del trabajo y el capital converjan en un proyecto común de desarrollo autónomo. La combinación de reforma fiscal progresiva y resguardo de la moneda propia traza la ruta hacia un modelo económico postrentista. Defender el signo monetario local junto con un sistema tributario moderno y productivo es defender la capacidad de decidir soberanamente nuestro destino como nación.