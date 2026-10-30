Finalmente, y de manera casi sorpresiva, apareció La Interfecta en el país. No ha dicho nada que tenga importancia, aunque no mencionó la carta enviada a Benjamín Netanyahu donde le ofrece el país, para que el sionismo venga a hacer lo que le dé la gana. Tampoco dijo cómo nos quería, sin agua, sin luz, sin gas y comiendo en el piso. Está claro que tuvo la venia de la Casa Blanca, porque de lo contrario no hubiera regresado; y vino a sabotear la mesa de diálogo con la oposición, donde Dinorah Figuera lleva la voz cantante. La Interfecta no podía permitir eso, razón por la que viene a poner orden en la oposición. Ya sabemos que todos le obedecen, porque es quien tiene los recursos y el apoyo de la burguesía venezolana. Esa es la razón por la que se acercó a los estados centrales en caravanas que, según me informan, costaron fortunas, porque todo el que usted ve allí, fue pagado. Y con seguridad, seguirá esa gira por todo el país, en busca de apoyo para obtener la candidatura y presionar a la convocatoria de elecciones presidenciales.

Debemos entender que la Casa Blanca tiene a Delcy como presidente, porque sabe que el chavismo es una fuerza popular de envergadura, y que necesita debilitar la fuerza de calle para poder impulsar una oposición que sea capaz de acabar con este proceso político. Y desde hace rato, han estado estimulando una escisión en el chavismo, a fin de debilitar el poder político e institucional, para que por la rendija se cuele la oposición, especialmente este bodrio que se llama Vente Venezuela. Por eso, el diálogo que se está produciendo sin la presencia de La Interfecta tiene que ser saboteado. Y a eso vino ella al país, a ejercer el poder nuevamente, porque nadie le puede quitar su lugar.

Ahora falta esperar, si se impondrá como en otras oportunidades, o encontrará resistencia en voces disidentes también de la oposición, que apuestan por una “nueva oposición” que los lleve a un entendimiento y se produzca ese juego democrático del debate político y de la participación electoral.

Por lo visto se la ha perdonado todo. Hasta que fue diputada en Panamá, siendo diputada en Venezuela y responsable de los desvíos de recursos en varias oportunidades. Dinero proveniente de las ONG estadounidenses. Es un nuevo capítulo para el país…

Nosotros seguimos esperando a Cilia y a Nicolás…