Sabelotodo

Yo solo sé que no sé nada. Se lo atribuyen a Sócrates. Sin embargo, aquí en la República del entrompe, rebusque y resuelve. Te la sabes todas. Ooooo. Te la sabes todas. Indúbito. Será que el sol, que pega perpendicular a la hora del burro en el trópico, así nos hace. Cabezas calenturientas y demasiado imaginativas en espectros y alucinaciones. Así decía Lezama Lima, el autor de Paradiso. Así que aquí el que menos puja, puja una lombriz. Así es que pa’ que te cuento. No hallan qué inventar con la sombra del monstruo de los pantanos anaranjados que aparece por todos lados.

Pero, señores. Si nunca se fue, claro, tramitado desde Jefferson hasta Monroe. ¿Quién fue el que mató a Consuelo? Yo no sé, señor juez. Familias enteras nuestras tenían al loco en el patio de atrás de las haciendas. Hijo expósito, y amarrado por la “pata”, por el tobillo en el pie pa’ que no se julla. A su vez, el indiciado decía entre susurros y bajitico: «La vida es un afán y una tragedia». Afán por afán. Y tragedia porque todos los caminos conducían a Roma. El sabelotodismo. Y no es moda, ni modismo, es histórico. Desde el tiempo de Matusalén existen. Y en las biblias.

Por eso es que en tiempo de la inmigración a Oriente, en pleno año 1813, el mismo proclamado Libertador Simón Bolívar era llamado cobarde y traidor. Así las cosas. Si no le hubiesen clavado un lanzazo a Boves que le atravesó el pecho, y Simón se viene desde Haití a reconstruir sus ejércitos patriotas, el sabelotodismo de entonces hubiese estampado su firma en la narración histórica de los que, imbuidos de sus calenturas, precarizaron la República con sus saberes coloniales castizos. Ahora se afanan y ufanan en lo mismo. Al repetir soberanía e independencia, parecen olvidados que desde que Páez inventó La Cosiata, 1827. Fuimos asimilados al “patio trasero”. Una invención del monroísmo. Tres años después muere Simón Bolívar, el inventor de lo real. La República de Colombia, germen de la nueva América, saboteada por el inhiesto sabelotodismo del sionismo monroista, que desde tiempo ha, con la Inglaterra neocolonial iluminati, hizo presencia imperial no solo en América. En el Urbi et orbi. En tiempo real neomalthusiano de genocidio y exterminio de pueblos y sus imaginarios de diversidad planetaria.