El enfoque sentipensante es una postura crítica frente al individualismo, la burocracia y la indiferencia ante el sufrimiento humano. Se utiliza en la pedagogía crítica, la psicología humanista y el trabajo comunitario para integrar el sentir y el pensar en la resolución de conflictos. Su importancia radica en romper con la idea de que la lógica y la emoción habitan en forma separada.

El término nació de la sabiduría popular de los pescadores artesanales de la ciénaga de San Benito, en Colombia. El sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, uno de sus principales teóricos, afirmó sobre ellos que “actúan con el corazón, pero también emplean la cabeza y, cuando combinan las dos cosas, son sentipensantes”. Asimismo, Fals Borda fundó la Investigación Acción Participativa (IAP), un modelo que busca conectar la ciencia y la academia de forma empática y transformadora con las comunidades.

Por su parte, el escritor Eduardo Galeano, en su obra El libro de los abrazos, define a la gente sentipensante como aquella que “no separa la razón del corazón”. Además, señala que quien solo piensa, pero no siente, se convierte en un intelectual divorciado de su propia humanidad.

En el ámbito educativo, sentipensante consiste en unir la razón con las emociones para el cuidado de la vida en el planeta. Busca formar personas conscientes de sus derechos humanos y ajenas al modelo mercantil y competitivo de las escuelas actuales. Por ello, los futuros profesionales deben ser educados para conectar las distintas áreas académicas con los saberes propios de la cultura.

El objetivo del docente sentipensante es validar las emociones de sus alumnos, escucharlos y generar un clima de confianza en el aula. Abandona la idea del maestro que sabe todo, entendiendo que el conocimiento se construye de forma colectiva a través del diálogo y el respeto mutuo.

A través de la Investigación Acción Participativa, los estudiantes identifican problemas de su propia escuela y comunidad, investigan sus causas teóricas y proponen soluciones prácticas, utilizando herramientas como la literatura, la música, el teatro y la pintura. Igualmente, se prioriza el crecimiento personal, la capacidad crítica y la evolución del estudiante, pues lo que se aprende con el corazón y se procesa con la cabeza, no se olvida fácilmente.