Venezuela dialoga con diplomacia soberana

El ejercicio del Derecho Internacional Público contemporáneo exige a los Estados libres del Sur combinar la innegociable autodeterminación con un pragmatismo estratégico capaz de dinamizar las economías locales y amparar a sus connacionales más allá de sus fronteras.

En este horizonte de refundación de las relaciones exteriores se inscribe la agenda bilateral y multilateral de la República Bolivariana de Venezuela. La diplomacia bolivariana ha demostrado que el diálogo sin subordinación es una herramienta primordial para el quiebre de los cercos coercitivos.

La reciente labor adelantada por el canciller en Washington resalta la relevancia de entablar “contactos estratégicos” en el epicentro de la potencia estadounidense, con el firme propósito de encauzar una agenda económica y de comercio bilateral fundamentada en el beneficio mutuo y el respeto a la soberanía.

La aplicación de una diplomacia de “resultados concretos” demuestra que la apertura hacia dinámicas comerciales bilaterales con Estados Unidos responde a la necesidad de desmontar progresivamente las medidas coercitivas unilaterales, transformando la confrontación en acuerdos operativos que dinamicen el aparato productivo nacional.

Paralelamente a los avances en materia económica, el Estado venezolano reafirma “la centralidad en la persona humana” en su política exterior. Frente a los discursos que buscan instrumentalizar la migración con fines de desestabilización política, el Gobierno Nacional ha desplegado una agenda humanista dirigida a defender integralmente a sus migrantes en el exterior.

Como aseveró la jefatura del Estado, la diáspora cuenta con un Gobierno dispuesto a representarla, defender sus derechos e intereses e interpretar sus dificultades para continuar construyendo alternativas reales de inclusión y retorno gradual.

El compromiso gubernamental en el ámbito internacional ha transformado la percepción de diversas naciones europeas hacia la comunidad venezolana, promoviendo una postura de respaldo institucional.

Un hito fundamental en esta materia ha sido la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Este instrumento internacional no solo protege jurídicamente a los trabajadores venezolanos en el espacio iberoamericano, garantizando la conservación de sus derechos prestacionales y de jubilación, sino que proyecta un estándar de protección social.

Venezuela dialoga en Washington para defender su economía y su soberanía comercial, y se despliega en Europa para velar por los derechos de sus trabajadores y familias.

A Venezuela hoy se le están reabriendo puertas.