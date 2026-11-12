En el marco de la COP31 que se desarrolla en Antalya, Türkiye, la presidenta Delcy Rodríguez fijó la posición soberana de la nación ante el plenario de jefes de Estado y de Gobierno. Desde ahí, colocó en el centro del debate una verdad insoslayable: los países del Sur Global no pueden cargar con el peso de una crisis climática generada por siglos de industrialización hegemónica irresponsable.

Uno de los puntos más agudos de esta postura radica en la defensa del derecho soberano a explotar los recursos energéticos. La consigna de que “la descarbonización no puede profundizar la pobreza energética ni castigar a los más vulnerables” desarma los fundamentalismos ecológicos del Norte Global.

Pretender entonces apagar a los países productores de hidrocarburos bajo la coartada de una transición apresurada, desfinanciada y asimétrica no comienza justo por salvar el planeta; más bien condena a las naciones que históricamente han sido proveedoras de energía. La transición debe ser viable y asequible, o de lo contrario se convierte en un nuevo mecanismo de coerción económica.

Vale decir que ante esta realidad existe una falsa dicotomía de quienes asumen que un país petrolero es necesariamente un depredador ambiental. Sin embargo, los datos presentados por la Mandataria venezolana frente al plenario rompen ese relato. Por un lado­, se refirió a que el 64% del territorio nacional está protegido por ley y cerca del 22% está constituido como parques nacionales, mientras que un 80% de generación eléctrica limpia proviene de fuentes hidroeléctricas.

No cabe duda que es una continuidad histórica que entronca directamente con el decreto conservacionista de Simón Bolívar en Chuquisaca (1825). Así, que 201 años después, Delcy lanza el Plan Venezuela Vive, demostrando con ello que el Estado venezolano no elude la protección ambiental, sino que la subordina a una lógica de soberanía nacional y justicia social.

Ahora, el verdadero desafío de la agenda climática mundial es cofinanciar transiciones reales que no dejen a ningún pueblo a oscuras. La voz de Venezuela en la COP31 reafirma que la verdadera justicia climática es incompatible con el chantaje geopolítico y con el neocolonialismo.

Alianzas bilaterales

Por otro lado, la presencia de la jefa de Estado en tierras turcas sirvió para consolidar alianzas bilaterales estratégicas y reafirmar el peso diplomático de la República. En Antalya, la Jefa de Estado fue recibida por su homólogo turco, con quien revisó los sólidos convenios de cooperación comercial, energética y tecnológica que hermanan a ambas naciones frente a las pretensiones hegemónicas occidentales.

Asimismo, vemos como crucial el encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, con quien abordó la cooperación multilateral orientada al fortalecimiento de la protección social en Venezuela, el desarrollo sostenible y la urgencia de que los organismos internacionales respetuen el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

Integración y energía

Uno de los hitos políticos y económicos más relevantes en el marco de la COP31 fue sin duda la reunión que sostuvo nuestra Presidenta con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un encuentro que pone de manifiesto la firme disposición de retomar plenamente la relación bilateral al más alto nivel.

Durante el encuentro, vale recordar que discutieron la posibilidad real de ampliar las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano, por vemos como un paso importante el que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, viaje a Caracas antes de finalice el año; una visita que podría traducirse en la concreción de esta cooperación, en diversas áreas técnicas y como parte del camino para superar las tensiones inducidas en algún momento.

Justicia y dignidad

En el frente de la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos, desde lo jurídico y desde lo patriota, insistimos en la inmunidad absoluta que asiste al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Por ello, el secuestro perpetrado en el marco de la agresión militar del pasado 3 de enero constituyó una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de todas las normas elementales de la diplomacia global. La exigencia de su liberación y el reconocimiento de su inmunidad como jefe de Estado legítimo es un principio imperativo, que seguiremos defendiendo.

El bumerán del intervencionismo

La legalidad de las aventuras guerreristas del Pentágono comienza a pasar factura en el propio corazón político de los Estados Unidos. Vimos esta semana que el congresista republicano Thomas Massie —con el respaldo de sectores demócratas— presentó formalmente una resolución para iniciar un proceso de destitución (impeachment) contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El expediente detalla ocho cargos graves contra el jefe militar estadounidense, destacando de manera principal la ilegal intervención militar en territorio venezolano ejecutada el pasado 3 de enero, sumada a las agresiones contra Irán y Yemen sin la debida autorización legislativa.

Aunque Hegseth ha calificado el proceso como «ruido político», este hecho evidencia las profundas grietas institucionales en Washington y confirma ante el mundo que sí se atentó contra la soberanía de nuestra patria.

La doble moral global

No podemos concluir sin alzar la voz frente a la indecencia e indiferencia de los centros de poder occidental ante el genocidio continuado en la Franja de Gaza.

Mientras los jefes de las potencias imperiales discurren en foros internacionales sobre supuestos compromisos humanitarios, millones de seres humanos siguen sufriendo el exterminio sistemático bajo las bombas. La política y la hambruna inducida en Palestina desnudan la profunda crisis moral de un sistema que se ha mostrado incapaz de detener la barbarie sionista. Para nosotros, la causa palestina es irrenunciable: la solidaridad internacional es un deber ético ineludible.

Francisco Fonseca

Abogado y político