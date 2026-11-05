Volver la vista atrás

Por Mariel Carrillo García

Que el poder y la cultura están vinculados, no se puede negar. La discusión sobre este tema es de larga data y bastante se ha teorizado sobre ello, de modo que paradigmas para explicarlo o para insertarse hay varios (industria cultural de la escuela de Fráncfort, hegemonía cultural de Gramsci, el capital cultural y la violencia simbólica de Bourdieu, el poder y saber de Foucault, etc.). Basta apenas observar con ojo atento el presente que nos toca vivir para notar el problema central que los teóricos se han preocupado en estudiar: cómo danzan el poder y la cultura y cómo quedamos las personas con esos complejos movimientos.

Venezuela está atravesada por rasgos de la cultura estadounidense. Décadas de explotación petrolera y nuestra condición de reservorio energético en su área de influencia geográfica han sido el factor primordial de la asimilación de modos e idearios que no nos pertenecen. La visión de progreso y modernidad instaurada en la sociedad venezolana desde principios del siglo XX está atada al american way of life, y a pesar de los esfuerzos durante la Revolución Bolivariana de recordar que no solo poseíamos ya una propia —la doctrina del Libertador—, sino que, además, el llamado era a la construcción endógena de pensamiento —”o inventamos o erramos”—, nunca se rompió del todo esa influencia.

En Venezuela es imposible no notar que, como quien recae en una antigua maña, se ha vuelto a dar el más alto valor estético a los productos que se diseñan y crean en Occidente. La jerarquización de lo estadounidense como el criterio máximo de lo eficiente, lo bueno, lo bello y lo deseado en una parte importante de la sociedad reproduce la violencia simbólica del poderoso e, inevitablemente, mina el valor que se otorga a lo propio. En los ideales de belleza y bondad es donde perdemos la gran batalla.

Si bien la cultura popular venezolana tiene una gran capacidad de resignificación, adaptación y resistencia, en cuanto a los símbolos y productos externos vinculados al hegemón, lo cierto es que, en el fondo, cuando en una sociedad lo que se acepta y lo que se anhela es el reflejo de una identidad ajena —mezclada y medio transformada con lo propio—, el resultado es siempre un algo carente de sustancia, que tiende a aceptar la asimilación en lugar de la creación. Nos lleva a seguir corrientes y no a abrir caminos; a ser follower, ocasionalmente influencer, pero nunca el dueño de la plataforma. Defender lo propio y evitar caer en la tentación de volver a las ruinas circulares es tarea de todos.

*Tomado del cuento del mismo nombre, de Jorge Luis Borges.