Clausurar una época de la vida, un amor, una compañía, es un dolor, pues los lanzamos en las fauces de la muerte; mas permanecer en una compañía, un amor, una época de la vida es dejar de vivir, morir en vida. Detener el instante es detenerse.

Permanecer con alguien para siempre es cerrar el ciclo: morir: ya nada nuevo habrá, se clausura el instante. Pero, contrariamente, separarse es romper el tiempo, perder el pasado y el recuerdo, clausurar lo ya habido, destruir lo que hubo: perder, y cuán perdido. Partir es morir. Así en cada instante nos destruimos contra la doble muerte de abrir las posibilidades cerrando lo que de posible pasó a real.

Juego de la gracia. Nada en ella que presienta o disipe la Gracia. Palmea al sonar una canción. Brama la vida a través de mi deseo. Mas, ¿por qué no en otros tantos cauces de la gracia? Hay solo una gracia para ti y es la que te será negada.

Otras tantas pruebas de la Gracia. La curva de un rizo, el doblarse de un meñique, un rasguño en el antebrazo, un hoyuelo en el codo, la liga de una ropa íntima percibida a través de un vestido ligero. La presencia en sí, como la del absoluto, sería insoportable. Los pequeños defectos la acentúan en vez de hacerla deleznable: ninguna evidencia más sangrienta de la lejanía del estado de gracia que ser capaz de intuirlo. El objeto de la gracia subsiste inconsciente o aparentemente inconsciente de la gracia y sus efectos. Todo movimiento es afortunado y todo acto pleno. ¿Fue esto la llamada santidad? Santidad de lo inane. La única posible. Estar sentada sobre las sagradas posaderas con el abandono de la inconsciencia y de la levedad. La vida patalea. Todo gesto es la gracia. La alegría explota en todos sus signos y querría percibir el olor, que sería asimismo el olor de Dios que imaginaba Sirio, el perro con intelecto humano de la novela de Olaf Stapledon.

Las demás no tienen gracia.

Juego del pesar. Y ya que estamos de sinceridades, ¿por qué disimular lo que sentimos? Nos fue quitado todo por quienes no valen nada.

Jardín de los vientos. Uno tras otro ha ido sembrando los airados vientos. En surcos recién abiertos planta brisas de humillación. Más allá entierra soplos de amenaza. Aquí y allá prodiga semillas de intromisión. En vehículos con cremalleras, planta ventolera de desasosiego. No diré con qué las riega, pero no es con agua bendita. La coagulada tierra tiembla calenturienta, germinando la cosecha. A lo mejor no es la única que tiembla.

Juego de las actualizaciones. No sé cómo ni cuándo invadió mi computador uno de esos virus que llaman actualizaciones y desde entonces no localizo un solo comando y los que encuentro no funcionan. Aprovecho que ahora los vehículos también están informatizados, le envío por correo la misma actualización al automóvil del que la programó, y me siento a observar. El comando de arrancar queda escondido bajo la guantera y, cuando por fin lo encuentra, el auto retrocede. Mueve el volante a la derecha y el auto voltea a la izquierda; cuando frena, el auto acelera y el freno de mano solo activa el limpiaparabrisas. El botón actualizado del aire acondicionado dispara la bomba inflable para choques; desabrocharse el cinturón impulsa un surtidor de aceite; la manija de la puerta dispara un aguacero de gasolina, y allá, con todo y conductor, el auto actualizado por el programa del programador actualizador va dando tumbos de poste en poste hasta que una gandola le pasa por encima de ida y de vuelta, dejándolo completamente actualizado.

Juego de los unos y los otros. Se supone que, como los unos están descontentos, los otros deberían estar contentos, pero sucede que los otros están descontentos sin que los unos se pongan contentos; ni siquiera contentos por el descontento de los otros ante el descontento de los unos, lo que no necesariamente significa que los unos sean los otros ni que los otros sean los unos, sino que a fin de cuentas nadie está contento.

Juego del despojo. Lo bueno de no tener nada es que no pueden ya quitarte nada.

Juego de la opacidad. En verdad verdadera, nadie sabe qué pasa y mucho menos se adivina lo que ocurre. Podría ser que lo ocultan para que nadie muera de felicidad al saberlo, pero cuando mueren, nadie puede saber si fue de felicidad que murieron.

Juego del revés. Todo se puso al revés y hay que entenderlo todo de otra forma. Pero si el revés se entiende de otra forma, a lo mejor se vuelve derecho, de modo que hay que interpretarlo de otra manera para adivinar el revés.

Juego de la nada. Ahora solo existimos los convertidos en nada. Que la nada exista es una contradicción, pero una contradicción que abarca todo lo existente.

Juego de la informática. Las máquinas, dicen, terminarán haciendo todo el trabajo de los humanos, pero por la vía que vamos, los humanos terminaremos haciéndole todo el trabajo a ellas. Ejemplo: conseguir un taxi. Antes bastaba con levantar el brazo y decirle al chofer la dirección. Ahora tiene usted que bajar la app y guardarla en su celular. Luego, conectar con ella y llenar un repertorio de extensos formularios con docenas de datos sobre el cliente, el lugar de origen, el destino y la hora, complejo trámite lleno de preguntas ambiguas, durante el cual el sistema se cae dos o tres veces y hay que recomenzar. Luego, debe usted elegir el tipo de carro en el que viajará, con tantos detalles como si se tratara de comprarlo. Enseguida pasamos al prontuario, en el cual debe usted incluir una fotografía suya, como si se tratara de un consultorio sentimental. De inmediato aparece un desfile de páginas preguntándole cuánto quiere dar de propina, en qué moneda y cuánto quiere donar para diversas causas humanitarias. De inmediato arranca el aparatoso proceso de la transferencia bancaria, cuya descripción rebasaría la extensión de este artículo. Todo este laberinto sirve para que el avispado programador se quede con más del 30% del precio de la carrera. Total, que para el improbable momento en que se acabe el repertorio de trámites que el programador le ha impuesto, ya usted no necesita la carrera o ha optado por irse a pie.

Juego de la noche. A través del gran silencio de la noche adivinamos el día.