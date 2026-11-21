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Japón, sutileza inaprehensible. Recurso usual de toda narrativa. De ficción es atestiguar cómo lo deseado deviene fuente de desdicha. Imposible no admirar una cultura centrada sobre la sobriedad, la dificultad, la pulcritud, el sacrificio personal, la disciplina y la competencia. Una apretada trama de antítesis resume la mirada del extranjero sobre una complejidad inagotable. Sustitución del infinito por la fugacidad: el haiku. Sustitución del hecho por la sugerencia: el teatro Noh. Sustitución de la certidumbre por la iluminación: el satori. Sustitución de la vida por la muerte: el seppuku, ritual del suicidio honorable. Sustitución de la plenitud por la catástrofe: toda la cultura popular tiene por trasfondo la inminencia del cataclismo. Akira, Samurai X, La Princesa Mononoke, Ghost in the Shell, Appleseed…

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Japón asume lo que podríamos llamar el curso normal de la industrialización: sociedades donde una casta hereditaria se apodera de las tierras comunales, despoja a los campesinos de sus fundos y desplaza a las ciudades muchedumbres sin más recurso para vivir que vender su fuerza de trabajo para ser inmisericordemente explotadas por los dueños del capital. Los países que primero adoptan el modo de producción industrial desarrollan maquinarias bélicas modernas para conquistar colonias que les suministren materias primas, mano de obra barata y mercados para sus excedentes productivos. El éxito de estos parásitos armados obliga a las sociedades periféricas a imitarlos aceleradamente o languidecer.

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Así, sociedades antes semifeudales emprenden una carrera maratónica hacia el desarrollo y logran en décadas lo que las sociedades hegemónicas apenas cumplieron en siglos. Japón era una de estas sociedades agrícolas y en términos occidentales atrasada, cuando la flota artillada del comodoro Perry fuerza su apertura al comercio occidental en 1854. Su posición insular la había defendido de invasiones externas. La presencia de las flotas de vapor con artillería moderna convenció a las autoridades de que, para sobrevivir, Japón debía emular el poderío industrial de Europa y Estados Unidos. En breve lapso desde la toma de poder (1867-1912), el emperador Meiji Mutsuhito convirtió la casta guerrera samurái en burocracia, alentó el crecimiento de los zaibatsu, grandes corporaciones industriales apoyadas por el Estado y modernizó el país al punto de que en 1905 la flota japonesa desbarató a la rusa del almirante Rodesvenski en la batalla de Tsushima.

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Dos topes tenía el crecimiento japonés: la escasez interna de recursos como el hierro, el carbón y los hidrocarburos, y la determinación de las potencias hegemónicas competidoras de impedir que los consiguiera en otra parte. El Pacífico sería un mar nipón o estadounidense. Inició Japón una sangrienta guerra para apoderarse de Manchuria, y Estados Unidos un bloqueo para dejarla sin medios para ello. Desde 1941 Japón fue minuciosamente arrasado por bombardeos incendiarios que culminaron en los holocaustos de Hiroshima y Nagasaki, la rendición incondicional y el pago perpetuo de tropas de ocupación estadounidenses con un costo de 1.340 millones de dólares anuales, que el presidente de Estados Unidos pretende casi triplicar hasta 3.800 millones de dólares por año. La deuda pública de Japón llega a 198,5% y a 232% del PIB en 2026, la más alta entre las principales economías avanzadas. El esfuerzo para pasar de un país minuciosamente arrasado por la guerra a la cuarta economía del mundo, con un PIB de 4,34 billones de dólares en 2026 y un PIB per cápita de 35.400 dólares anuales según el FMI, superado apenas por China, Estados Unidos y, recientemente, por Alemania, tuvo un pesado costo social, económico y cultural.

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La recuperación requiere una frenética cultura del trabajo, que se traduce en agotadora competencia en los estudios, en la vida laboral y en la social. Horarios sobrecargados, culto implacable de la excelencia, lucha infatigable por el rango y por la aprobación social inciden finalmente sobre la vida familiar. El avance hacia el desarrollo dejó atrás la cultura de empleo estable de los zaibatsu. La búsqueda de empleo y la permanencia en él son una de las principales causas de angustia en la sociedad nipona. Como la casi totalidad de los países desarrollados, Japón presenta un cuadro de baja natalidad y creciente envejecimiento demográfico. La tasa de fecundidad no pasa de 1,20 hijos por mujer; 28% de la población excede los 65 años. La escasez de mano de obra frena el desarrollo; la longevidad hace indispensable ampliar el sistema de pensiones.

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Durante el paso a la industrialización, los agobiadores requerimientos de la competencia académica y laboral se traducen en patologías como el karoshi, o muerte por sobretrabajo, la depresión, las lesiones autoinfligidas y el suicidio. El suicidio forma parte de la cultura nipona: es el tema del gran drama nacional Chushingura. En 2003 se registraron 34.427 casos; para 2025, unos 20.000. Prolifera entre los más jóvenes, quizá debido a las rigurosas exigencias del sistema educativo: 71% de sus víctimas son varones. Hay lugares preferidos para el tránsito voluntario al otro mundo, como el bosque de Aokigahara, a los pies del monte Fuji. Es frecuente el kodokushi, la muerte solitaria de personas que fallecen en su morada sin ser atendidas por nadie. En 2025, unos 77.000 nipones nos dejaron así, sin despedirse.

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En fin, proliferan en Japón los hikikomori, retirados del mundo, que eligen darse de baja en la feroz carrera por el desarrollo globalizado. Se encierran en sus habitaciones mientras tienen padres que los mantengan. En un inmenso sótano en Ginza vi centenares de cubículos de dos tatamis (esterillas), donde los hikikomori se encierran con una pantalla a hacer trabajos de hackeo o esperar con indiferencia el fin. Allí entreví el destino del mundo frenéticamente globalizado. La disciplina, la intensidad, la mística del sacrificio no funcionan para los trabajadores, sino para la voracidad del capital. Para nuestro futuro se abren solo dos caminos: la insípida desidia de los hikikomori o la Revolución.