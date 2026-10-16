El ministro para las Comunas, Ángel Prado, detalló que desde este próximo domingo a las 7 de la mañana se activará todo el proceso para elegir los proyectos postulados, al revelar que unos 11.495 centros electorales estarán habilitados para la octava Consulta Nacional.

“Están las condiciones para que sea una jornada democrática y como han dicho las lideresas desde las bases, Venezuela le va a enviar al mundo un mensaje de Paz para seguir profundizando nuestro modelo de democracia”, expresó el ministro, tras sostener una entrevista en el canal del Estado VTV. Dijo que los centros permanecerán abiertos hasta que haya personas en la cola y que quieran ejercer su voto.

Aseveró que “la gente ya sabe dónde votar” pues a su juicio, el Consejo Nacional Electoral, ha hecho un despliegue a través de todo el país con testigos de mesa, lo que permite generar confianza a la hora de votar por los proyectos que fueron presentados por las comunidades.

Padro destacó que las comunidades han usado los métodos populares, como los papelógrafos que ellos mismos han colocado en las afueras de los centros electorales para que los votantes sepan cuáles son los proyectos que van a consulta este próximo domingo 18 de octubre.

“El pueblo quiere seguir participando y ser parte de las decisiones, pero también de administrar parte de los recursos del presupuesto de la Nación”, añadió, al tiempo que afirmó que la misma comunidad es la garante para asumir la responsabilidad de resolver los problemas de las comunidades, “como lo dijo la presidenta de la República esta tarde desde la Cota 905” en Caracas.

37.205 proyectos postulados en todo el país

La presidenta Delcy Rodríguez, convocó a todo el pueblo venezolano a participar en la Segunda Consulta Nacional de ese año, que se llevará a cabo este domingo, para elegir entre 37.205 proyectos de sus comunidades.

“Estamos hoy en todo el país cierre de campaña para la próxima gran consulta popular, que será este domingo, a pocas horas, donde el pueblo venezolano sale a ejercer la democracia protagónica, participativa”, expresó la jefa de Estado durante una inspección a la base de misiones en comuna Villa Zoila de la cota 905.

Rodríguez recordó que para este año se llevará a cabo una consulta popular de la juventud, así como destacó los proyectos dirigidos para fomentar una recreación sana para niños y niñas.

Despliegan Operación República

Este jueves se realizó el despliegue de la Operación República previo a la segunda Consulta Popular Nacional del próximo 18 de octubre. Para este proceso se destinó un total de 23.230 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y de los organismos de seguridad ciudadana en los 1.918 centros de votación habilitados en la Región Capital.

Durante el inicio de las maniobras de resguardo, el comandante de la Redi Capital Número 8, M/G Carlos Aigster Villamizar, ratificó el compromiso del cuerpo castrense durante estos comicios. En todo el territorio nacional serán desplegados más de 130.000 efectivos de la Fanb y de los diversos órganos de seguridad ciudadana en todo el país.

El ministro Ángel Prado destacó también el despliegue de la Fuerza Armada junto a la Milicia Bolivariana para resguardar y trasladar el material electoral en los 24 estados del país.