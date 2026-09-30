Abren postulaciones para el Comité Judicial del 2 al 9 de octubre

La Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales aprobó por unanimidad este miércoles el cronograma para la conformación definitiva del Comité de Postulaciones Judiciales que estará integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

Así lo informó en rueda de prensa desde la AN, el diputado Giuseppe Alessandrello, quien además destacó que el proceso de postulaciones para la sociedad civil iniciará este viernes 2 y se extenderá hasta el viernes 9 de octubre.

Asimismo, señaló que la presentación formal de los elegibles ante la plenaria de la Asamblea Nacional se realizará el próximo jueves 15 de octubre.

«Elaboramos también el arte de la convocatoria de postulaciones a esos ciudadanos y ciudadanas que quieran integrarse a esta comisión preliminar y a partir del día viernes 2, es decir, el próximo viernes estarán saliendo en los medios de comunicación social, en los diarios de circulación la convocatoria de postulaciones», enfatizó el diputado Alessandrello.

Aseveró que tras la culminación del proceso de postulaciones se iniciará la evaluación de estas postulaciones para que «el día jueves 15 estemos nosotros presentando ante la plenaria de la Asamblea los nombres de los ciudadanos o ciudadanas que sean elegibles para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales».

En ese sentido, el diputado Luis Florido, integrante de la comisión preliminar, precisó que «el comité de Postulaciones Judiciales es un mecanismo que está establecido en la Constitución de manera muy clara y que nos va a permitir además tener lo que los venezolanos estamos anhelando. Un Tribunal Supremo que le responda a todos los venezolanos, que le responda a todo el país y que permita reconstruir un sistema judicial».

Florido reconoció la institucionalidad del proceso y destacó el compromiso democrático que constituye la conformación del Comité judicial.

«Nosotros tenemos en este momento un compromiso patrio, un compromiso con la República, un compromiso democrático, pero sobre todo un compromiso que nos permite regresar a la Constitución, que es en definitiva el objetivo que tenemos todos», finalizó Florido.