Acnur ve determinación para la reconstrucción en Venezuela

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Barham Salih, afirmó que hay determinación para la reconstrucción en Venezuela, luego de visitar las zonas afectadas por el doble terremoto de junio pasado.

“Uno puede ver que la devastación es realmente increíble. Los daños son generalizados y el costo humano es verdaderamente desgarrador. Como consecuencia, más de 12.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias han sido desplazadas”, expresó Salih al término de su visita de dos días al país, la primera de un alto comisionado de Acnur.

Sin embargo, el funcionario resaltó que vio “capacidad de recuperación” y “determinación para reconstruir”, sin dejar de reconocer que el camino “es muy largo y el desafío es abrumador”.

Salih estuvo este sábado en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, y se reunió con el gobernador José Alejandro Terán.

“Estamos coordinando nuestros esfuerzos y trabajando en conjunto para ayudar a la población de este país a superar la tragedia del terremoto”, añadió el comisionado al recordar que en el país funcionan varias oficinas de Naciones Unidas que están prestando ayuda.

Salih llegó el viernes para una visita de dos días y se reunió con la presidenta de la nación, Delcy Rodríguez. l