AD valora la presencia de Delcy Rodríguez ante la asamblea de la ONU

El secretario general nacional de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez, valora de manera positiva que la presidenta Delcy Rodríguez asista al 81.º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para llevar la voz y los intereses de Venezuela ante los 193 Estados miembros, continuando con la tradición de los mandatarios democráticos del país en este foro multilateral.

Agregó en su cuenta Instagram que la organización política celebra, con sentido de venezolanidad e historia republicana, que Venezuela vuelva a estar presente, al más alto nivel, en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, escenario multilateral donde están representados los 193 Estados miembros de la Organización.

Añadió que, sin distingo de colores políticos, credos o condición social, auguran que la presencia de la mandataria nacional contribuya a defender los intereses de la patria y a abrir caminos de entendimiento que permitan atender las demandas del pueblo venezolano.

Seguidamente, Bernabé Gutiérrez enfatizó que la coyuntura actual requiere de la articulación de esfuerzos para avanzar en la estabilización del país y la restitución del bienestar colectivo.

Expectativas económicas y atención a los servicios

Insistió en afirmar que los recientes acontecimientos políticos y económicos, en especial el acuerdo energético alcanzado entre Venezuela y Estados Unidos, abren un escenario favorable para atender los problemas prioritarios del pueblo venezolano.

El diputado Bernabé Gutiérrez concluyó su pronunciamiento reiterando que el diálogo entre los actores políticos no representa una renuncia a las convicciones, sino un deber patriótico orientado a trabajar por la nación.