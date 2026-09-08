Afrovenezolanos llevarán ideas a vicepresidencias

Las comunidades y movimientos afrovenezolanos iniciarán una agenda de trabajo con las vicepresidencias sectoriales del Gobierno nacional para desarrollar propuestas en torno a temas como identidad, cultura, protección social, economía productiva, entre otros.

Así lo informó ayer el vicepresidente sectorial para el Socialismo Territorial, Héctor Rodríguez, durante su participación en la I Conferencia sobre el Poder Popular Afrovenezolano, realizada en Caracas.

Durante la jornada llamó al pueblo afrovenezolano a la unidad y a convertirse en “una fuerza útil para el país en cualquier circunstancia que se presente”, y en el actual contexto histórico-político, “resistir para pasar a la ofensiva y ganar la batalla por la vida”.

Por su parte, la presidenta de Conadeafro, Mariza el Blanco, aseguró que el Poder Popular afrovenezolano ya está integrado en comunidades, consejos comunales, cofradías y organizaciones de todos los estados.

«Lo que quiere es visibilizarse, visibilización, porque ya estamos en cada una de esas jefaturas de calle, ya estamos en los consejos comunales, ya estamos en las cofradías, ya estamos en las organizaciones tradicionales o de tradición, ya estamos en los grupos juveniles, en los grupos de ecológicos, ambientalistas», afirmó Blanco.

Destacó que los afrovenezolanos deben incidir en las políticas territoriales.