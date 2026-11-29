La Mesa de Diálogo tiene previsto reunirse con un alto funcionario británico que visitará a Venezuela en los próximos días para tratar el asunto de la devolución del oro criollo.

“Como quiera que viene un alto funcionario británico en los próximos días a Venezuela, pues, lo que vamos a hacer es que la reunión se de primero con ese alto funcionario y después se da el viaje”, contestó a los periodistas Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional el martes pasado.

Previamente, Rodríguez explicaba que una comisión paritaria surgida de la Mesa de Diálogo viajaría a Londres para proseguir las negociaciones respecto a la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra desde 2008. “Se había generado una comisión bipartitaria de tres representantes de los exdiputados (AN 2015) y tres de los sectores del Gobierno”, explicó el presidente del Poder Legislativo.

En el año 2008, Venezuela depositó en el Banco de Inglaterra 2.492 lingotes de oro, lo equivalente a 31 toneladas de sus reservas. Pero, cuando el entonces diputado Juan Guaidó se autojuramentó presidente de Venezuela en enero de 2019, el Tribunal Superior de Londres dejó de reconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado y, en consecuencia, le negó el acceso al oro. Tras ocurrir el doble terremoto el pasado 24 de junio, la presidenta Delcy Rodríguez dirigió una carta al rey Carlos III de Inglaterra pidiendo la liberación del oro para atender la tragedia. “Ese oro es de nuestro pueblo”, ha dicho la mandataria.