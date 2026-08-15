Álvaro Rodríguez asume como coordinador residente de ONU en el país

El viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez Ayestarán, recibió al nuevo coordinador residente interino de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Álvaro Rodríguez, con quien revisó el amplio trabajo de cooperación que se ha desarrollado.

El encuentro se llevó a cabo en la víspera, en el cual Pérez Ayestarán dio la bienvenida al funcionario de la ONU en nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del canciller Félix Plasencia.

«Ambas partes revisaron la amplia cooperación entre Venezuela y el Sistema de Naciones Unidas, destacando especialmente la pronta respuesta de sus agencias tras los sismos del 24 de junio», explicó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional en su cuenta de Instagram.

Asimismo, acordaron continuar fortaleciendo la colaboración con enfoque en las prioridades nacionales, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de capacidades locales.

Pérez Ayestarán reafirmó la disposición de Venezuela de trabajar con diálogo, respeto y confianza mutua con el fin de garantizar el bienestar de la población y el cumplimiento de sus planes de desarrollo.