América Pérez: Avanza una ley muy especial para la protección de los animales

En la sesión ordinaria de este martes, la diputada América Pérez tomó la palabra ante la Asamblea Nacional para destacar el compromiso del Parlamento con el bienestar animal y los avances legislativos en la materia, en el marco del Día Mundial de los Animales, celebrado el pasado domingo.

En ese sentido, señaló: «El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha vinculada a San Francisco de Asís, su patrono, pero que sin duda abre un debate en las sociedades del mundo —y muy especialmente en la venezolana— sobre el cuidado, la solidaridad y el humanismo hacia nuestros animales, la fauna silvestre y el medioambiente, los cuales deben ser protegidos por la mano humana».

Asimismo, reflexionó sobre el trabajo adelantado por la Asamblea Nacional durante estos años de gestión: «Hemos avanzado en una ley muy especial para la protección de los animales de compañía. Esta propuesta ha surgido de un amplio debate; comenzó con la idea de resguardar a las mascotas del hogar como parte de nuestras familias y de la sociedad, pero ha evolucionado para plantear derechos que resultan indispensables para el país.»

Actores fundamentales

Para ejemplificar la relevancia de los animales más allá del ámbito hogareño, subrayó la labor que desempeñaron durante los sismos del pasado 24 de junio.

«Este año fuimos testigos de cómo, tras la tragedia del doblete sísmico del 24 de junio, los animales de compañía —y muy especialmente los perros rescatistas— asumieron un rol protagónico mediante una acción profundamente humana y solidaria», afirmó.

«Constatamos que la función de un animal de compañía no se limita al vínculo afectivo con una persona o familia, sino que se trata de actores fundamentales de la sociedad y de la vida cotidiana», destacó.

La diputada indicó que el bloque parlamentario envía un mensaje de respaldo al pueblo venezolano, «que ha estado muy atento a los avances de esta ley. El texto incorpora elementos clave: reconoce a los proteccionistas —aquellas personas que dedican su vida al cuidado animal— para que sean respetados, acompañados y protegidos por el Estado. Además, promueve que los animales de compañía sean sujetos de derecho, pues esta Asamblea siempre ha actuado con firmeza en la defensa de los animales y ante aquellos casos de agresión que la sociedad repudia.»

Despertar de la sociedad venezolana

Finalmente, ratificó la voluntad de continuar legislando por el respeto a la vida. «Seguimos avanzando, presidente, en esta legislación y nos sumamos a la celebración mundial, pero sobre todo al despertar de la sociedad venezolana, que reconoce a los animales de compañía como parte de la familia y de la comunidad. Hoy la mirada está puesta en la necesidad de evolucionar hacia una sociedad más humana, más amable con los animales y, sobre todo, comprometida con la convivencia en paz».