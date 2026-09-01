AN aprobó proyecto de acuerdo en respaldo al Convenio Energético firmado entre Venezuela y EEUU

La Asamblea Nacional aprobó este martes el Proyecto de Acuerdo en Respaldo al Convenio Energético entre Venezuela y Estados Unidos.

En sesión especial, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseveró que el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela «no se está dando aún en discusión» por parte del Órgano Legislativo, esto debido a que el documento no ha sido consignado por las partes involucradas.

“Esta Asamblea Nacional no está actuando en discusión al acuerdo binacional entre los dos gobiernos”, debido a que este no ha sido consignado oficialmente por ambas partes, si no que la aprobación del proyecto de acuerdo es para respaldar el anuncio del convenio entre Caracas y Washington en pro de establecer el debate y hacer aclaratorias para el pueblo venezolano e integrantes legislativos.

«Este acuerdo no tiene nada de esotérico y está basado en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que ustedes votaron el pasado mes de enero (…) Llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional, gustosamente podremos dar el debate aquí en la Asamblea Nacional; para que gustosamente podamos compartir los inmensos beneficios y ventajas que significa para todo el pueblo de Venezuela, para sus mujeres y hombres, la firma de este acuerdo binacional”, agregó.

Durante el debate, aseguró que esta medida, que es impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, garantiza el crecimiento de la economía y la recuperación del bienestar en el país.

«Lo que viene es que Venezuela tendrá la economía que más crezca en el continente y la recuperación del bienestar», precisó el presidente de la AN.

Añadió que Petróleos de Venezuela (PDVSA) «ha hecho un trabajo arduo para que se puedan identificar los campos petroleros».

Destacó que a través del acuerdo energético, Venezuela podrá obtener la tecnología adecuada para extraer el crudo de los pozos petroleros.

«Para empezar a producir petróleo, hay que invertir muchísimo dinero que Venezuela no tiene; se necesitan tecnologías para la producción de ese crudo en la faja y también de los campos agotados en el Lago de Maracaibo. En esos campos hay 12 mil millones de barriles que se pueden extraer. Con la tecnología adecuada, y con los contratos adecuados volverá la bonanza que merece el estado Zulia y la República Bolivariana de Venezuela», puntualizó Jorge Rodríguez.

Aseguró que junto con los 17 campos petroleros contemplados en el convenio, hasta la fecha se han firmado 50 Contratos de Participación Productiva (CPP), mientras que otros 15 contratos serán suscritos próximamente debido al interés de diferentes multinacionales.

Rodríguez indicó que la explotación de los 17 campos petroleros va a permitir la «producción de un millón y medio de barriles más diarios, y que van a promover el ingreso en el país de 209.000, 210.000 millones de dólares» y aseguró que muchas empresas relacionadas al mercado energético internacional ya han manifestado su interés en el país. «Los teléfonos no han dejado de sonar y todo el mundo quiere venir a firmar CPP en Venezuela. Los europeos, los asiáticos, los Estados Unidos de América».

La presidenta Delcy Rodríguez anunció el sábado en cadena nacional que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo». Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.