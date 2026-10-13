AN aprueba proyecto de la Fundación Internacional de la UE, América Latina y el Caribe

Durante la sesión ordinaria de este martes, fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo por el que se Crea la Fundación Internacional de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

El diputado Mervin Maldonado presentó el proyecto y destacó que el acuerdo constitutivo fue suscrito en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, los días 25 y 26 de octubre de 2016, en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores y de la 48.ª reunión de altos funcionarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea.

En este sentido, señaló que este instrumento internacional refleja la convergencia cada vez mayor de intereses y valores entre ambas regiones, así como el deseo mutuo de consolidar, fortalecer y hacer más efectiva su relación a futuro.

Asimismo, expuso que el antecedente fundamental de esta iniciativa se remonta a la Asociación Estratégica Unión Europea, América Latina y el Caribe, establecida en la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1999.

El parlamentario precisó que el acuerdo que crea la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Caribe consta de 30 artículos y contiene una sección preambular en la que se exponen los antecedentes, las necesidades y el mandato para constituir esta organización con personalidad jurídica propia de derecho internacional público.

Explicó además que su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la asociación birregional con la participación de la sociedad civil, fomentar el conocimiento mutuo y mejorar la visibilidad de ambas regiones.

De igual forma, busca coordinar actividades orientadas a las prioridades de las cumbres UE-Celac, impulsar el debate estratégico mediante investigaciones y promover la vinculación entre los distintos actores sociales.

Por último, el documento regula la estructura de la fundación, sus fuentes de financiamiento y sus mecanismos de auditoría y cumplimiento, consolidando así la cooperación y una geopolítica de paz e integración.

La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración deberá realizar un informe para la segunda discusión.