AN autoriza a Raúl Li Causi como embajador en Bélgica, Luxemburgo y UE

La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional presentó este martes el informe que solicita la autorización constitucional para la designación de Raúl Octavio Li Causi Pérez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Bélgica, concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de la misión ante la Unión Europea con sede en Bruselas.

La presentación estuvo a cargo del diputado Abimelech Méndez, quien destacó la trascendencia estratégica de esta designación para restablecer y fortalecer los nexos diplomáticos con el bloque europeo.

«Las relaciones entre Venezuela y la región europea se vieron afectadas en el año 2021. En este sentido, venimos viviendo una serie de situaciones que hasta el 14 de septiembre y en un ejercicio de una altísima diplomacia de paz, nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en reunión que sostuvo con el ciudadano Gilles Carbonnier, se resolvieron asuntos a nivel internacional y se logró elevar nuestras relaciones al nivel de embajadores, lo que constituye una oportunidad para construir un vínculo más pragmático dentro del marco del respeto, reconocimiento mutuo y defensa del derecho internacional», enfatizó el parlamentario.

Relevancia estratégica de Bruselas

Durante su intervención, el diputado Méndez recordó la importancia de Bruselas como epicentro de la diplomacia global y la necesidad histórica de mantener una representación diplomática de alto nivel.

«La Unión Europea reúne 27 Estados que concentran algo más de 452 millones en su población. Bruselas, capital de Bélgica, reúne las principales instituciones de esta Unión Europea, además de ser sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte; concentra también más de 300 misiones diplomáticas, unas 120 organizaciones internacionales y más de 60.000 funcionarios diplomáticos internacionales y consulares y sus familias», señaló Méndez.

Asimismo, resaltó la trayectoria de los lazos entre ambas regiones: «Para Venezuela, las relaciones con Europa han sido desde hace años —recordemos que desde hace mucho tiempo la migración que hubo de nacionales de Europa a Venezuela buscando paz y prosperidad logró echar raíces en territorio venezolano—. Ante esa situación, cuando nuestro país diversifica y reorienta sus relaciones internacionales, ese vínculo exige representación diplomática de primer nivel y en el centro de la institucionalidad europea».

Trayectoria del nuevo embajador

Sobre la trayectoria profesional de Raúl Octavio Li Causi Pérez, destacó su sólida preparación y más de una década de experiencia en materia multilateral y de integración regional.

«Respecto al embajador designado, se le reconoce en su formación académica como licenciado en Estudios Internacionales egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Política Exterior; maneja, además del español, inglés y francés. Dentro del escenario internacional ha ocupado los cargos de embajador regional para el Caribe y representante permanente ante la Comunidad del Caribe, gobernador alterno del Banco de Desarrollo del Caribe, presidente de Petrocaribe, viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe, presidente del Directorio Ejecutivo del Banco del ALBA, siendo esto más de 13 años de experiencia multilateral, financiera y de integración que ahora servirán a los intereses de la patria en territorio europeo», detalló el diputado.

Indicó que el nuevo embajador expuso «de manera clara, precisa y concisa, el plan de trabajo durante el ejercicio de sus funciones en el cargo, abarcando lo político, económico y comercial, cultural, social y consular. Especialmente, nos dio una exposición sobre un plan de un abordaje de 100 días, los primeros 100 días, donde se pretende la inserción institucional ante el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Comisión y el Consejo», concluyó el parlamentario.