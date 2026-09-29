AN designa la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales

La Asamblea Nacional, en sesión ordinaria, designó este martes a los 11 diputados y diputadas que conformarán la Comisión Preliminar para la posterior constitución del Comité de Postulaciones Judiciales. Esta decisión sigue a la publicación en Gaceta Oficial de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conforme al reformado artículo 65 de dicha normativa.

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló: «Luego de que se reformara la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en razón de que el proceso de designación del nuevo TSJ se realizó previo al doblete sísmico del 24 de junio de este año —así como en atención a los procesos de diálogo desarrollados en el territorio nacional con todas las instancias de participación política, social y económica del país—, hemos llevado otra vez el cuentakilómetros a cero. Hoy corresponde la conformación de la Comisión Preliminar por parte de la Junta Directiva para que cumpla con los plazos y objetivos constitucionales destinados a la designación del Comité de Postulaciones y, posteriormente, presente a la plenaria los informes correspondientes para la designación de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia».

A continuación, anunció los nombres de los parlamentarios que integran la comisión:

Diputado Giuseppe Alessandrello (presidente)

Diputado Pablo Pérez (vicepresidente)

Diputada Gloria Castillo

Diputado José Oscar Villarroel

Diputada María Gabriela Vega

Diputado Fernando Bastidas

Diputado Carlos Mogollón

Diputado Jonathan García

Diputada Liliana González

Diputado Luis Florido

Diputado Félix Freites

Tras la designación, Rodríguez ordenó al diputado Giuseppe Alessandrello «reunir de inmediato, al culminar la sesión de hoy, a esta Comisión Preliminar», y añadió: «Lo comisiono para que presente a los medios de comunicación el cronograma constitucional correspondiente hasta la designación de las magistradas y los magistrados».

El primer paso

Este paso parlamentario constituye la instancia inicial para seleccionar a los 12 integrantes de la sociedad civil que se sumarán a los parlamentarios en la conformación definitiva del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano encargado de llevar a cabo los procesos de evaluación, selección y presentación de candidatos para la renovación de cargos dentro del Poder Judicial venezolano.

El pasado 25 de septiembre, las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Asamblea de 2015 acordaron la conformación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tal como lo anunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al presentar un balance del segundo ciclo de conversaciones.

En esa ocasión se informó que dicha instancia estará integrada por los juristas Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernandoni Govea.

El viernes 18 de septiembre fue publicada la Gaceta Oficial número 7.074, de fecha 15 de septiembre, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de ser aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por el Ejecutivo nacional.

La publicación oficial destaca que entre las modificaciones incorporadas está la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, que estará conformado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional sancionó en sesión extraordinaria y de manera unánime la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano rector del Poder Judicial en el país.