AN instalará Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales este miércoles

El diputado Giuseppe Alessandrello informó que la Comisión Preliminar del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional será instalada este miércoles.

Tras culminar la sesión ordinaria de este martes, el parlamentario declaró a los medios que, en esta primera fase, será elaborado el cronograma de trabajo para incorporar a los 12 representantes de la sociedad civil en el comité de evaluación.

Además, explicó que estas personas, junto a los 11 diputados que fueron designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, se constituirán en el Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales.

En esta jornada, el Parlamento anunció los nombres de los diputados que integran la referida comisión: Giuseppe Alessandrello la presidirá y Pablo Pérez es el vicepresidente, siendo acompañados por Gloria Castillo, José Oscar Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García, Liliana González, Luis Florido y Félix Freites.

Después de la designación, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, instruyó a Alessandrello «reunir de inmediato, al culminar la sesión de hoy, a esta comisión preliminar».

«Lo comisiono para que presente a los medios de comunicación el cronograma constitucional correspondiente hasta la designación de las magistradas y los magistrados», agregó.

Este paso parlamentario constituye la instancia inicial para seleccionar a los 12 integrantes de la sociedad civil que se sumarán a los parlamentarios en la conformación definitiva del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano encargado de llevar a cabo los procesos de evaluación, selección y presentación de candidatos para la renovación de cargos dentro del Poder Judicial venezolano.