AN respalda participación de la presidenta Delcy Rodríguez en Asamblea de ONU

Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN) respaldaron, por mayoría calificada, la participación de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos.

Durante la sesión ordinaria del Parlamento, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), América Pérez, calificó la jornada como un logro de unidad nacional y destacó la presencia de Venezuela en el escenario multilateral.

«Siempre habrá quienes intenten que Venezuela siga silenciada, porque hoy celebramos que Venezuela dejó de ser silenciada en el mundo y que la voz de la dignidad llegó a las Naciones Unidas y no es cualquier voz», puntualizó Pérez.

La parlamentaria expresó su respaldo a la intervención de la jefa de Estado y señaló que su participación representa la voz de la paz y de distintos sectores de la sociedad venezolana.

«Hoy la voz de la Presidenta es la paz de Venezuela, es la voz de quienes han intentado silenciar por mucho tiempo, hoy la voz de la Presidenta está el fuego sagrado de los libertadores», afirmó.

Por su parte, el especialista en política internacional y diputado de la AN por el PSUV, Roy Daza, calificó la participación de Rodríguez ante la ONU como un hecho de «trascendencia estratégica» para Venezuela y destacó lo que consideró una victoria diplomática para el país.

«Hemos labrado la victoria diplomática más grande que ha tenido Venezuela en los últimos años», afirmó Daza durante su intervención.

El parlamentario sostuvo que la presencia de la mandataria venezolana ante el organismo multilateral representa, según su valoración, un reconocimiento a las instituciones y al sistema político del país.

«La presencia misma de nuestra presidenta Delcy Rodríguez en el marco de las Naciones Unidas confirma la democracia venezolana, la Constitución, confirma las instituciones, confirma que Venezuela es una República», puntualizó.

Daza afirmó que la participación venezolana permite proyectar ante la comunidad internacional la posición del país y agregó que «aquí se acabó un cuentico de que Venezuela era un Estado fallido, aquí se está demostrando la fortaleza de Venezuela».

Puntualizó, además, la presencia de la mandataria nacional «significa que hemos roto el cerco político y democrático que trató de imponerse en nuestro país», señaló.

Entre los desafíos que enfrenta Venezuela, Daza mencionó la superación de las sanciones y las dificultades económicas acumuladas durante los últimos años.

“Tenemos un reto que es superar 11 años de sanciones, agresión económica, porque hoy tenemos unidad nacional y tenemos conciencia política para superarlo”, expresó.

El parlamentario recalcó que la jefa de Estado «va a presentar ante el mundo lo que es la voz de una nación soberana, libre y que es capaz de desarrollarse y superar todas las dificultades».