AN sanciona Ley Aprobatoria del Protocolo de 1997 para prevenir la contaminación por buques

Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo de 1997, que contiene el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

Este instrumento legal busca reducir las emisiones contaminantes derivadas del uso de combustibles marinos, con el fin de proteger el medio ambiente marino y costero.

Asimismo, prioriza la preservación de ecosistemas frágiles, tales como el mar Caribe, el golfo de Venezuela, los arrecifes coralinos, los manglares y las zonas de pesca artesanal e industrial.

Por otra parte, la norma persigue disminuir la emisión de micropartículas en suspensión para prevenir riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en las comunidades aledañas a los principales puertos del país, entre ellos La Guaira, Guanta, Maracaibo y Puerto Cabello.

El artículo único, leído durante el debate, quedó redactado en los siguientes términos: «Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el Protocolo de 1997, contentivo del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques».

Finalmente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, declaró sancionada la ley y ordenó su remisión al Ejecutivo para los fines correspondientes a su promulgación.