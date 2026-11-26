El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Arreaza, declaró este jueves que Venezuela apuesta por la vía democrática para dirimir las diferencias mediante la madurez política y el consenso.

Durante una entrevista radial, el parlamentario señaló que el Proyecto de Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia constituye uno de los avances del país para superar los hechos violentos registrados en 2017; Además, precisó que la iniciativa se orienta actualmente hacia la despenalización.

Asimismo, Arreaza indicó que el instrumento jurídico continúa sometido a procesos de consulta con diversos sectores de la sociedad.

Según explicó el legislador, la propuesta reconoce que el odio no debería existir en el ámbito general ni en el ejercicio político, al tiempo que incorpora mecanismos de protección diseñados para adaptarse a nuevos esquemas y a los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).