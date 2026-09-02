Arriba al país el secretario de Energía de EEUU

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó este martes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado La Guaira.

Llegó a rampa cuatro, siendo recibido por la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, así como el encargado de Negocios de la embajada estadounidense, John Barrett, momento transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Esta es la segunda visita que realiza el funcionario al país en este año, y se prevé que se reúna con la presidenta Delcy Rodríguez.

La llegada de Wright ocurre tras el reciente acuerdo firmado entre Venezuela y EEUU, que busca canalizar capitales e infraestructuras para transformar el potencial del subsuelo en desarrollo tangible y «garantizar la vida de todos los venezolanos en el mediano y largo plazo dentro de un plan integral que contempla proyecciones a un año, cinco años, 10 años, 50 años», aseguró la mandataria el pasado sábado, destacando que este acuerdo marcará la historia del país.

Durante un mensaje a la nación en ese momento, la jefa de Estado explicó que Venezuela posee las reservas probadas de crudo más grandes del planeta, pero «tener recursos bajo tierra no es suficiente. Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente».

«Nuestras reservas deben convertirse en bienestar, prosperidad y felicidad para este país y permitirnos recuperar nuestra capacidad productiva para consolidarnos como una potencia energética y productora (…) De esta manera, no solo generamos mejores ingresos, servicios públicos, salud, educación, vialidad para nuestro pueblo, sino que aportamos a la seguridad energética del hemisferio y contribuimos a un mercado energético internacional más equilibrado y estable», aseguró.

El plan marco tiene una vigencia proyectada de 25 años e incluye el desarrollo de 17 campos estratégicos en el territorio nacional, apuntando a una producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios tan solo mediante el esquema bilateral con Washington.