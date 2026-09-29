Asamblea aprueba designación de nueva embajadora en Barbados

Por mayoría calificada fue aprobada la designación de Martha Gabriela Ortega como nueva embajadora ante la República de Barbados. La diputada Azucena Jaspe estuvo a cargo de la presentación durante la sesión plenaria de este martes.

En ese sentido, destacó: «El Caribe siempre ha sido y seguirá siendo estratégico para la política exterior de Venezuela. Barbados ocupa un lugar fundamental en esta política estratégica, no solamente por su ubicación geográfica y por los lazos históricos que nos unen, sino también por el liderazgo que representa su primera ministra, la excelentísima señora Mia Amor Mottley».

La parlamentaria subrayó que ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 1969, las cuales se han fortalecido progresivamente a lo largo del tiempo. Gracias al impulso reciente entre las mandatarias de ambas naciones, estos vínculos bilaterales se encuentran hoy en su punto más alto.

Respecto al plan de trabajo presentado por Ortega, señaló que «está perfectamente articulado con las declaraciones conjuntas firmadas por ambas mandatarias recientemente, así como con las acciones fundamentales de seguridad energética, seguridad alimentaria, formación y cultura, cooperación turística y conectividad aérea y marítima».

Asimismo, destacó que se busca el fortalecimiento del Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación, «que funciona desde la Embajada en Barbados, donde se imparte el idioma español, con la intención de que se convierta y sea reconocido como el segundo idioma oficial de la República de Barbados».

Finalmente, afirmó que Ortega «es una extraordinaria mujer venezolana y una destacada profesional egresada de la Universidad Central de Venezuela en Administración y Ciencias Políticas, con especialización y maestría en el área. Maneja con fluidez el inglés y el francés, y nos ha representado honrosamente en la carrera diplomática: primero como ministra consejera y, desde 2022, como encargada de negocios de Venezuela en Barbados».