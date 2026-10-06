Asamblea autoriza designación de nuevo embajador ante la República Portuguesa

Este martes, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, fue autorizada la designación de Juan Carlos Fernandes Juárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela ante la República Portuguesa.

El diputado Gilberto Giménez Prieto fue el encargado de presentar el informe elaborado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración.

«Efectivamente, en el seno de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, hemos igualmente recibido por intermedio de nuestra Cancillería una solicitud de autorización para designar al ciudadano Juan Carlos Fernandes Juárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la… República Portuguesa», expuso el parlamentario.

Relevancia estratégica

Subrayó la relevancia estratégica de Portugal en el marco de la política exterior venezolana, recordando los antecedentes históricos y los profundos lazos humanos que unen a ambas naciones.

«Evidentemente, hemos sido testigos de los grandes esfuerzos que se han venido realizando desde el Ejecutivo Nacional —en este momento por parte de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela— para normalizar las relaciones con los diferentes países del entorno mundial. En este caso, nos corresponde hoy analizar esta designación respecto a una nación que fue de las primeras en reconocer la independencia de Venezuela en 1821. Este año conmemoramos 113 años de relaciones diplomáticas con un país con el cual mantenemos un vínculo de profundo contenido humano», afirmó.

El diputado hizo además un recuento de la evolución diplomática reciente entre ambos países: «Estamos hablando de una de las comunidades europeas con mayor arraigo e historia en Venezuela. Durante los gobiernos del comandante Chávez y del entonces primer ministro José Sócrates, se vivió una etapa de gran expansión y consolidación de las relaciones bilaterales, las cuales posteriormente se fueron distanciando por diferencias de orden político. Sin embargo, en el año 2026 hemos presenciado importantes esfuerzos de acercamiento, acordándose elevar nuevamente esta relación diplomática al nivel de embajadores».

Trayectoria en el servicio exterior

Sobre la preparación académica y la trayectoria laboral del diplomático postulado, el parlamentario detalló sus credenciales dentro del servicio exterior venezolano.

«Se trata de un joven venezolano, licenciado en Geografía y funcionario de nuestra Cancillería desde el año 2011, con amplia experiencia en las lides diplomáticas. Se ha desempeñado como ministro consejero en nuestra Embajada en los Estados Unidos, así como ministro consejero, encargado de negocios y posteriormente embajador en la República de Mozambique. Asimismo, ejerció como embajador de nuestro país en la República Socialista de Vietnam, concurrente ante el Reino de Camboya, la República Democrática Popular Lao y la Unión de Myanmar», puntualizó.

Giménez Prieto resumió los ejes prioritarios del plan de trabajo expuesto. «Entre los puntos fundamentales, podemos resaltar la reactivación de la conectividad aérea, el reimpulso de las relaciones comerciales y el trabajo arduo para la recuperación de los fondos venezolanos retenidos en Novo Banco. Por estas razones, sometemos a consideración de esta plenaria la autorización prevista en el artículo 187, ordinal 14 de la Constitución, para que la presidenta encargada pueda designar formalmente a este joven compatriota, Juan Carlos Fernandes Juárez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Portuguesa», concluyó.