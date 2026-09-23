Asamblea Nacional aprueba autorización de viaje a la presidenta Delcy Rodríguez

La Asamblea Nacional (AN), autorizó este miércoles el viaje de la presidenta Delcy Rodríguez a Estados Unidos en ocasión del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



En sesión ordinaria, el Parlamento aprobó el permiso de viaje, en cumplimiento del artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



En tal sentido, la diputada por el bloque de la Patria, Tania Díaz, precisó que la presidenta Delcy Rodríguez llega a la ONU para ser la voz del pueblo de Venezuela.



“Se está escuchando en Naciones Unidas la voz de un pueblo que tiene un sello propio, que tiene un camino andado y que tiene una forma de gobierno que nos hemos dado, que hemos construido en colectivo, que hoy por hoy nadie lo puede negar después de todo lo que hemos vivido en este año 2026”, precisó.

Asimismo, destacó que la mandataria ha sido garante de la estabilidad y del avance político en Venezuela.



“La presidenta Delcy Rodríguez juró el 5 de enero con dolor, porque veníamos de vivir los acontecimientos del 3 de enero. Y juró también con honor, y dijo que iba a defender al pueblo venezolano y a la República en cualquier circunstancia. Fundamentalmente, lo que ella prometió al pueblo de Venezuela, y que revisemos ahora, nueve meses después, lo que hemos conquistado. Y que miremos en cuánto se ha cumplido esa promesa que nuestra Delcy, porque es nuestra, nuestra presidenta, va hoy a presentar dignamente ante el concierto de Naciones Unidas”, puntualizó Díaz.



La presidenta Delcy Rodríguez llegó a las Naciones Unidas en representación de Venezuela con la mirada puesta en el destino común de la humanidad: la paz, la estabilidad y el desarrollo.



Durante las reuniones bilaterales en EEUU, la Mandataria Nacional ha reafirmado la voluntad de seguir construyendo caminos de diálogo y cooperación, en favor de la paz y el bienestar de los pueblos.