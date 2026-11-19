Desde el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo, comunicadores sociales, populares, alternativos y comunitarios participan en la Consulta Pública de la Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Durante la actividad, reseñada en nota de prensa, el presidente de la Comisión Especial a cargo del proyecto de reforma de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, recalcó que «esta ley tiene como bien jurídico preservar y cuidar la vida (…) este es un gran esfuerzo de cómo ver el futuro».
De igual forma, recordó que la reforma parcial de este texto legal pasa primero por la transformación en el área de las penalizaciones y aseveró que «cambiar el enfoque punitivo a uno formativo y establecer conceptos claros».
Cabe destacar que la reforma atiende a la solicitud de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y que, posteriormente, fue declarada viable por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El proyecto de reforma plantea transformar el enfoque punitivo en uno de carácter preventivo y educativo. Entre los cambios propuestos destacan la eliminación de las penas de prisión para sustituirlas por multas y trabajos comunitarios, así como el establecimiento de definiciones claras para evitar la discrecionalidad en su aplicación.