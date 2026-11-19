Desde el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo, comunicadores sociales, populares, alternativos y comunitarios participan en la Consulta Pública de la Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Durante la actividad, reseñada en nota de prensa, el presidente de la Comisión Especial a cargo del proyecto de reforma de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, recalcó que «esta ley tiene como bien jurídico preservar y cuidar la vida (…) este es un gran esfuerzo de cómo ver el futuro».

#19Nov || Desde el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo || Inicia la Consulta Pública de la Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia con los medios de comunicación. pic.twitter.com/HQxaZl2ntw — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) November 19, 2026

De igual forma, recordó que la reforma parcial de este texto legal pasa primero por la transformación en el área de las penalizaciones y aseveró que «cambiar el enfoque punitivo a uno formativo y establecer conceptos claros».

#19Nov || Representantes de los Medios de Comunicación Públicos y Privados presentan sus aportes en la Consulta Pública de la Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. pic.twitter.com/AMHsgkCOTp — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) November 19, 2026

Cabe destacar que la reforma atiende a la solicitud de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y que, posteriormente, fue declarada viable por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El proyecto de reforma plantea transformar el enfoque punitivo en uno de carácter preventivo y educativo. Entre los cambios propuestos destacan la eliminación de las penas de prisión para sustituirlas por multas y trabajos comunitarios, así como el establecimiento de definiciones claras para evitar la discrecionalidad en su aplicación.