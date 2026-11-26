El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el Parlamento asumirá la iniciativa legislativa para derogar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo.

«Hemos escuchado muy atentamente el debate que se dio en el marco del programa de convivencia y paz que dirige la profesora Ana María San Juan. Hemos escuchado muchos de los alegatos que ellos han tenido en este proceso de conversar con todas y con todos, de conversar con todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, académicos del país. También hemos atendido los debates que se han dado en el cuarto ciclo de conversaciones en la mesa de diálogo de la Asamblea Nacional con los exdiputados de la Asamblea Electa en el año 2015, por lo que el Parlamento asumirá la iniciativa legislativa», dijo al argumentar la decisión de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional explicó que procesos legislativos son procesos dinámicos y subrayó que el surgimeinto de esa ley «obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela, y es una situación que, por la vía de la diplomacia de paz que ha defendido la presidenta Delcy Eloína Rodríguez, hemos venido solventando algunas de las situaciones críticas que teníamos en esos tiempos. De manera que es una ley que cumplió en su debido tiempo su cometido», sentenció.

Rodríguez aclaró que hasta la fecha, «no hay ningún venezolano o venezolana que haya sido sometido a los extremos establecidos en esa ley», destacó . Asimismo, considera que la derogación de esta norma sería un aporte muy sano al proceso de diálogo y agregó que el proceso de derogación de esta norma se desarrollará en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del próximo martes.

Otras reformas en camino

Al ser consultado por algunas otras leyes que se hayan llamado a consideración por parte de la mesa de diálogo, el jefe del Parlamento venezolano aseguró que se está ejecutando una revisión profunda de las normas relacionadas con la reforma judicial «Ya reformamos la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos trabajando además en una reforma de la llamada ley contra el odio, vamos a transformar esta ley que tiene elementos punitivos en una ley que tenga principalmente elementos formativos y que no tipifique ningún tipo de delito, sino que se establezcan más bien faltas o sanciones de tipo administrativo.

Rodríguez descartó la posibilidad de derogar esta ley porque se considera que ël odio todavía está instalado y hay dinámicas y también hay planes de que se imponga nuevamente el odio en el proceso político venezolano», machacó. «Nosotros creemos que es una ley necesaria, una ley para la convivencia, no una ley contra el odio, sino una ley para la convivencia pacífica entre venezolanas y venezolanos. La reforma es profunda, la reforma elimina todos los elementos relacionados con la tipificación de delitos en la ley contra el odio», subrayó el diputado Rodríguez.

Hay que tener confianza en la mesa de diálogo «y bajarle a la prepotencia»

Rodríguez pidió a los venezolanos que confíen en este proceso de esta mesa de diálogo. «Lo que estamos buscando a través de los distintos diálogos que se han instalado es que los acuerdos sean acuerdos para que todas y todos sintamos que podemos volver a convivir en un clima de paz, en un clima democrático y que todos los procesos que se encaminen en el futuro sean procesos donde todas sintamos que podemos estar, que podemos vivir aquí, que podemos hacer política aquí, que podemos montar un negocio aquí, etc.», dijo.

También aclaró que el tema de las leyes electorales aún no se ha tratado en la mesa de diálogo, incluyendo el tema de las inhabilitaciones, descartando de plano la discusión de algún caso específico porque a su juicio «no hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Hay venezolanos igualitos ante la ley, ante la Constitución y ante la vida republicana. Es decir, las mujeres y hombres de este país son sujetos de la acción de las leyes de la República y de la Constitución. Las leyes o los procesos de diálogo no tienen nombre y apellido, muy por el contrario. Hay que irle bajando un poquito a la soberbia, hay que irle bajando un poquito a la prepotencia».

Respecto a las reuniones para la liberación del oro represado en Londres, dijo que se había generado una comisión bipartidaria de tres representantes de los sectores de los diputados y tres representantes de los sectores del gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez para que viajaran a Londres a hacer reuniones de alto nivel. «Como quiera que viene un alto funcionario británico en los próximos días a Venezuela, pues lo que vamos a hacer es que la reunión primero se dé con ese alto funcionario y después se dé el viaje», explicó.