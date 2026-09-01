Asamblea Nacional sanciona Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

La Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano rector del Poder Judicial en el país.

Durante una sesión extraordinaria, realizada este martes en el Centro de Convenciones de La Carlota, los diputados aprobaron el funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales, el cual ejercerá por un periodo de dos años y estará integrado por diferentes sectores de la sociedad, asegurando paridad de género.

Cabe recordar que, en la primera discusión de esta reforma en el seno de la plenaria, el vicepresidente del parlamento, diputado Pedro Infante, propuso modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ para elevar el número total de integrantes del Comité de Postulaciones de 21 a 23 miembros, esto con el propósito de aumentar la participación civil.

La reforma establecía un cambio estructural, ya que se planteó que la representación parlamentaria se mantuviese en 11 diputados y la participación de sectores de la sociedad civil se incrementara de 10 a 12 integrantes, dándole mayoría a la sociedad civil.

De igual forma, se aprobó la incorporación de una disposición transitoria única que establece que, una vez publicada la reforma en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional nombrará el Comité de Postulaciones Judiciales conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta instancia tendrá como finalidad dar inicio al proceso constitucional y legal para el nombramiento y designación de todas las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes, así como de sus órganos auxiliares correspondientes.

Durante la sesión también se aprobó la supresión de las disposiciones finales primera y segunda de la legislación vigente, mientras que la disposición final tercera fue modificada y pasó a ser la disposición final única, estableciendo que la ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.