La Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026. Esta normativa fija el monto adicional de crédito público que la nación podrá contraer por encima del límite establecido en la Ley Especial de Endeudamiento Anual.

Durante la sesión celebrada este jueves en Caracas, el diputado Ramón Lobo detalló que el texto consta de seis artículos orientados a la contratación y desembolso de recursos.

Según precisó el parlamentario, la ley contempla 11 millones 600 mil bolívares para la contratación de proyectos y desembolsos, además de un billón 180 mil millones de bolívares destinados a servicios de refinanciamiento o reestructuración de la deuda.

El instrumento define el margen de endeudamiento en bolívares adicional al contemplado en la Ley Especial de Endeudamiento Anual de 2026, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.948 Extraordinario del 18 de diciembre de 2025, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Lobo indicó que la medida forma parte de una estrategia para afianzar las relaciones con otros países y organismos internacionales mediante un puente de crédito. Asimismo, afirmó que esta operación financiera busca regularizar y reinsertar a Venezuela en el escenario multilateral.

Tras concluir la votación, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Pedro Infante, declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría su remisión a la presidenta Delcy Rodríguez, para su firma y promulgación. El texto entrará en vigencia una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.