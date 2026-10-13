Asamblea remite al TSJ proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio

Durante la sesión ordinaria de este martes, el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, informó sobre la remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, a fin de que los magistrados evalúen el proceso de consulta para su posterior discusión y aprobación en el seno del Parlamento.

Rodríguez leyó la comunicación dirigida a la magistrada presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez, en la que se consigna formalmente el proyecto de ley junto con su correspondiente exposición de motivos.

Asimismo, recordó que el proyecto fue redactado por la Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, presidida por el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Pedro Infante.

A continuación, el texto de la misiva enviada al máximo tribunal del país:

Estimada magistrada:

Caryslia Beatriz Rodríguez

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con su correspondiente exposición de motivos, de conformidad con lo establecido en el artículo tercero de la Ley Constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente.

Reiterándole mis más sinceros sentimientos de aprecio y consideración, atentamente, Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional.

Designación de directivas de comisiones

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional informó sobre la reorganización de las directivas de varias comisiones parlamentarias.

En este sentido, la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración quedó presidida por el diputado Roy Alberto Daza, acompañado por el diputado Luis Augusto Romero en la primera vicepresidencia y la diputada Ilenia Rosa Medina Carratú en la segunda vicepresidencia.

En cuanto a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, encabezada por la diputada América Valentina Pérez Dávila, se designó al diputado Juan Carlos Sierra como primer vicepresidente, mientras que el diputado Rubén Antonio Lima Telles se mantiene en la segunda vicepresidencia.

Finalmente, la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas estará bajo la presidencia de la diputada Blanca Rosa Eekhout Gómez, con el diputado Carlos Alberto Mogollón Gavidia en la primera vicepresidencia y la diputada Kenia Paola García Rivero en la segunda vicepresidencia.