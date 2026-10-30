Blindan soberanía del país en el mar Caribe

Las autoridades del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y diversas instituciones del Estado sostuvieron un encuentro estratégico para definir líneas de base y afianzar la soberanía en las zonas jurisdiccionales del Caribe venezolano.

Durante la jornada, liderada por los viceministros Joaquín Pérez Ayestarán y Mauricio Rodríguez, se instalaron mesas de trabajo orientadas a la recolección de datos batimétricos y al ordenamiento de las fachadas caribeña y atlántica con el fin de blindar los recursos nacionales.

El director general de la Oficina de Fronteras, Gerardo Izquierdo Torres, enfatizó el carácter institucional y colectivo de estas políticas de seguridad al declarar textualmente que “el resguardo de las fronteras es una responsabilidad integral del Estado”.

Por su parte, el viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez Ayestarán, detalló que, gracias al soporte cartográfico del Instituto Geográfico Simón Bolívar, se han estructurado nueve hipótesis técnicas relativas al espacio marítimo de la República.

El funcionario especificó que estas alternativas se irán precisando paulatinamente junto a la Armada Bolivariana y remarcó la importancia de “delimitar archipiélagos estratégicos de Venezuela” para consolidar el control territorial.